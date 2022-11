MAS se divide ante aprobación de ley del censo y oposición se organiza para defender fecha

El presidente de Diputados aseguró que el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez está en “sintonía” para aprobar una ley que garantice la realización del censo.

Fuente: noticiasfides.com

El Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados llegará divido a la sesión del lunes, el bloque evista advirtió que votarán en contra del proyecto de ley del censo frente a los renovadores que viabilizarán su aprobación. Mientras que los opositores acordaron defender que la encuesta se desarrolle en 2023.

No es necesario presentar un proyecto de ley porque ya existe un decreto supremo que establece la fecha del censo, además es incrementar la burocracia en el trabajo legislativo. Los diputados del MAS no vamos a aprobar esa norma. La reunión entre el rector Vicente Cuéllar y Jerges Mercado no era necesario”, afirmó el diputado del bloque evista Renán Cabezas a la ANF.

Tras una reunión con la brigada parlamentaria de Santa Cruz, el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, afirmó que se mantienen firmes en la demanda del censo 2023 y que los legisladores defenderán esa postura en la sesión en la Cámara Baja.

“Hemos estado casi todo el día discutiendo, buscando puntos de coincidencia. Sabemos que el día lunes ellos tienen un gran trabajo porque ellos se van a enfrentar a un ambiente totalmente adverso, pero sabiendo que el ambiente es adverso, hoy se ha decidido mantener una unidad férrea en torno al censo 2023”, afirmó Cuéllar.

