“Me arañaron y me brincaron a puñetes”: Embarazada denuncia que fue agredida por mototaxistas

Las mujeres denunciaron que fueron agredidas por dos asociaciones de mototaxis en un punto de bloqueo ubicado en la avenida Guapilo entre séptimo y octavo anillo.

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

Dos mujeres denunciaron que fueron agredidas por dos asociaciones de mototaxis, quienes las enfrentaron en un punto de bloqueo ubicado en la avenida Guapilo entre 7mo., y 8vo. Anillo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Las víctimas resultaron con heridas considerables.

Vinieron dos asociaciones de motos del mercado 7 de Abril y San Antonio a agredirnos, entre ellas tres mujeres que dijeron que eran parejas de los motoqueros, uno le dio un puñete en la cara a una de las vecinas que estaba en el lugar, luego yo me acerque y a pesar de que estoy embarazada entre las tres me empezaron a arañar, me jalaron el pelo y el marido de una de las mujeres me empezó a brincar a puñetes”, relató una de las afectadas.

“Mi marido, mis cuñados querían ayudarme, pero ellos eran como unos cuarenta, los agarraron entre varios y los empezaron a golpear”, agregó.