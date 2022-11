Comité Impulsor analizará las medidas a seguir tras recibir informe de comisión técnica

Fuente: Unitel

Este jueves se realiza una reunión entre técnicos del Comité Interinstitucional en Santa Cruz que evalúa las conclusiones y posiciones que se dieron tras el encuentro entre especialistas que convocó el Gobierno y que se hizo en Trinidad.

Tras este análisis, se prevé que en las próximas horas el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, convoque para el final de esta jornada, o a más tardar mañana (viernes), a los líderes del Comité Interinstitucional para tomar decisiones.

Manfredo Bravo, coordinador del Comité que impulsa el Censo para 2023, puntualizó que ahora solo se hace una evaluación de lo sucedido en la mesa técnica en Beni y de los posibles escenarios que se enfrentan y que, seguramente, con esas conclusiones, después se pasará a una revisión convocando a una comisión más ampliada.

Respecto al paro indefinido que este jueves cumple su día 20, enfatizó que “no se ha tomado ninguna decisión de levantar medidas” y que “ese es un tema que se evaluará en conjunto”.

Acortar plazos

Bravo ponderó que el trabajo que ha encarado el comité y las acciones que vienen cumpliendo la ciudadanía que demanda el Censo para 2023, se ha logrado que el Gobierno reduzca los plazos para la entrega de los resultados preliminares tras el empadronamiento nacional, que inicialmente estaba previstos para 2025, y que ahora se han colocado para septiembre de 2024.

“Ese ajuste de tiempo no hubiese sido posible si no hubiéramos demostrado que se podía hacer acortes, logramos que el Gobierno achique sus plazos, todavía no se ha logrado que el Censo se haga en 2023, hemos demostrado que sí es posible hacerlo, pero que de aquí para adelante es una decisión política del Gobierno que veremos como asumimos a partir de un análisis en conjunto”, apuntó Bravo.