Messi: “Seguramente sea mi última oportunidad para conseguir el gran sueño”

El crack argentino habló en la conferencia de prensa previa al partido ante Arabia Saudí y despejó dudas sobre su estado de salud.

Fuente: FIFA

Este martes 22 de noviembre, la Selección argentina tendrá su debut en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Será ante Arabia Saudí a las 13:00 (hora local) en el Estadio Icónico de Lusail. Lionel Messi, la gran figura de la Albiceleste, entrenó diferenciado durante las prácticas previas. En la conferencia de prensa, el jugador de Paris Saint Germain despejó las dudas sobre su estado de salud. “Llego en un buen momento desde lo personal y lo físico. Entrene diferenciado por precaución, pero nada raro. Me siento con muchas ganas y muy ilusionado”, expresó. El oriundo de Rosario disputará su quinta Copa Mundial, que seguramente sea la última en su carrera deportiva.

“Seguramente sea mi último Mundial y mi última oportunidad para conseguir el gran sueño que todos queremos. Esperemos seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo. Seguir creciendo partido a partido. Nos sentimos muy bien en lo grupal. Va a ser un partido difícil, por lo que significa el comienzo en el Mundial. Para muchos de los chicos va a ser su primera experiencia en un Mundial. Vamos a jugar como lo venimos haciendo”, sostuvo. Luis Enrique, seleccionador de España, contó en su transmisión de Twitch que si no sale campeón La Roja, quiere que sea campeón Argentina por Messi. “Soy un agradecido por el cariño que recibió durante toda mi carrera deportiva. Me pone feliz que haya mucha gente que quiera que Argentina gane el Mundial. Hoy disfruto mucho más de todo esto”, manifestó Lionel. Este equipo consiguió coronarse en la Copa América 2021 y eso cortó una racha de 238 años sin títulos para la Selección. Esto les sacó los jugadores un peso importante de la espalda. “Venimos de salir campeones y eso te hace trabajar de otra manera, porque la gente no está tan pendiente de los resultados. Este grupo me recuerda mucho al de 2014, porque es muy unido. Es muy lindo llegar de esta manera porque te da muchísima confianza”, indicó.