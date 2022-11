Microsoft está probando la opción de desagrupar ventanas

Hemos abordado en varias ocasiones tanto la decepción de los usuarios de Windows 11 por la supresión de funcionalidades de la barra de tareas presentes en versiones anteriores de Windows (aunque la versión oficial de Microsoft entonces era que «a poca gente le importa»), como diversos trucos para intentar recuperarlas mediante aplicaciones de terceros, como Explorer Patcher o StarAllBack.

Pese a la poca gente interesada en el tema según Microsoft, hace menos de un mes retornaba el acceso al Administrador de Tareas con el botón derecho, y la actualización 22H2 (lanzada antes que la anterior, pero que sigue sin llegar a la mayoría de los usuarios) nos devolvía la función de ‘arrastrar y soltar’.

Otras funciones, como la posibilidad de acoplar la barra de tareas a cualquier borde de la pantalla (no sólo al inferior) ya han sido totalmente descartadas por Microsoft (a ver por cuánto tiempo), pero hasta ahora quedaban otras dos funcionalidades clásicas de la taskbar que no se habían descartado ni devuelto, y estábamos a la espera de qué decidía hacer Microsoft con ellas. Y ahora ya lo sabemos.

Albacore es un conocido desarrollador y hacker experto en desvelar funciones ocultas del software (aunque lleven 25 años escondidas) que ha descubierto el retorno de la función «No combinar nunca» en la configuración de botones de la barra de tareas, una opción que nos permitirá desagrupar diferentes ventanas de una misma aplicación para que cada una muestre su propio icono.

Según revela nuestro protagonista, esta función acaba de incorporarse a la compilación 25246 de Windows 11. La razón por la que Microsoft no lo ha anunciado es porque aunque el código está ahí, aún da errores, por lo que Windows no proporciona la opción de activarla hasta que eso se resuelva (y ni siquiera recurrir a herramientas como ViveTool GUI, explica Albacore, permiten solventar eso)..

This feature is forcibly disabled and even if you do manage to enable it (regular ViVe commands won’t do) its code is partially broken. You can notice WinDbg running as a few small patches were needed. No UI for enabling this exists in Settings yet.

— Albacore (@thebookisclosed) November 16, 2022