Nuevo proyecto de ley del oro quita al BCB el monopolio de compra

El asesor económico de Fecoman, Ramiro Paredes, explicó que se acordó con el Ejecutivo modificar el antiguo proyecto de ley para que sea tratado en el Legislativo.

“El BCB ya no tendrá el monopolio de la compra del oro, como se planteaba, sino que será uno más junto a las otras comercializadoras. Tendrá que ofrecer precios más convenientes para competir”, explicó Paredes.

El proyecto original, al que se opusieron las cooperativas mineras, establece que el BCB comprará toda la producción de oro hasta que llene sus expectativas y así fortalezca sus reservas internacionales. Una vez hecho esto autorizará la exportación del excedente a través de un certificado.

Asimismo, el Banco Central de Bolivia podrá monetizar el oro para fortalecer sus menguadas reservas, que a octubre de este año apenas sobrepasaron los 3.900 millones de dólares, de los cuales 1.000 eran divisas.

Sin embargo, en el nuevo proyecto, el cual será debatido en el Legislativo, “se autoriza al BCB comprar oro en el mercado interno como un participante más”.

Se añade que “las ventas de oro en el mercado interno destinadas exclusivamente a incrementar las reservas internacionales en el marco de la presente ley están exentas del Impuesto a las Transacciones (IT) y sujetas a la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

En el proyecto no se menciona “la certificación de libre disponibilidad de oro” con el cual el BCB, una vez completado su cupo, permitiría la libre exportación del metal. Tampoco está el artículo que refería que el oro decomisado sería destinado a fortalecer las reservas del BCB.

Los Tiempos solicitó información del banco respecto al nuevo proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Paredes dijo que el documento debe tratarse recién en el Legislativo, pero que el mismo ya fue acordado y consensuado con el Ejecutivo de acuerdo a un acta suscrita el 4 de junio y ratificada el 25 de octubre.

Al respecto, el diputado José Luis Porcel informó que estas medidas se dan porque el Gobierno “está desesperado” por conseguir dinero para elevar sus reservas, ya que le es difícil conseguir efectivo de inversionistas extranjeros.

“Intentamos colocar 2.000 millones de dólares este año y sólo se logró 850 millones a una tasa de 7,5 por ciento”, indicó.

El legislador dijo que se prevé que continúe el déficit, que la deuda pública aumente y que las reservas internacionales estén en caída, mientras se conceden beneficios fuera de las normas para ciertos sectores, principalmente por afinidad política.

DIPUTADOS

El cambio aún no llegó al Legislativo

El diputado opositor, José Luis Porcel, miembro de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, informó que aún no se recibió la modificación mencionada por los mineros cooperativistas. Anticipó que una vez esto ocurra la norma terminará aprobándose por más que sea contraria a los intereses del Estado, ya que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene mayoría.

Cuestionó que al sector minero, “pilar político del Gobierno”, se le otorguen ventajas como el no pagar impuestos al igual que el resto de las empresas, pese a los elevados ingresos que generan, y que, además, se les conceda también el beneficio de no pagar tributos por la venta del oro, un recurso natural no renovable que según la Constitución es de todos.