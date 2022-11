Opositores y Conade mantienen huelga de hambre por el Censo en 2023

Fuente: Unitel

Plataformas ciudadanas y varios legisladores opositores de Bolivia se encuentran en huelga de hambre para exigir al Gobierno que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, petición que tiene en un paro indefinido desde hace 21 días al departamento de Santa Cruz.

En la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la ciudad de La Paz tres diputados de Comunidad Ciudadana (CC), cumplen con la huelga desde el pasado lunes por lo que este viernes cumplen su quinto día de haber iniciado esta medida.

Los diputados de Comunidad Ciudadana María José Salazar, Miguel Roca y Lissa Claros señalan que se mantendrán con el ayuno, mientras continúe el paro en el departamento cruceño.

“Nosotros no tranzamos por el Censo que no sea en 2023 por la razón de que necesitamos resultados oportunos en 2024 para tener elecciones mínimamente transparentes en 2025. No vamos a permitir otra farsa electoral”, dijo el parlamentario Roca.