Pandino Joyas Sport pierde la categoría en la Liga Nacional

No se presentó al cotejo del sábado en Yacuiba frente a La Prensa y descendió. Nantes y Antofagasta jugarán por el indirecto ante dos rivales de la Simón Bolívar

Fuente: FUTSAL Bolivia

El Club Joyas Sport de Pando perdió la categoría en la Liga Nacional de Fútbol de Salón al no presentarse el sábado por la noche a su partido con La Prensa en Yacuiba, lo que significa que el tarijeño Nantes y Antofagasta de Sucre jugarán por el indirecto ante dos rivales de la Simón Bolívar.

Hace unas semanas se jugó el cotejo de ida en Cobija, donde los yacuibeños se impusieron por 3-4.

La vuelta estaba programada para el sábado, pero Joyas Sport “no se presentó, se hizo dar walk over y por ende perdió la categoría. Tuvieron problemas económicos para poder viajar”, explicó Errol Mendoza, presidente de la Comisión de Futsal Bolivia.

Esto quiere decir que Nantes y Antofagasta, los otros dos clubes que luchaban por no descender directamente, jugarán ante el segundo y tercer clasificado de la Final Simón Bolívar, cuyo campeón ascenderá de forma directa a la Liga Nacional.

En Sucre

Ese torneo, que es la segunda división de salonismo boliviano, arrancará este domingo con la participación de ocho clubes.

La modalidad de competencia es llaves de eliminación directa con cotejos de ida y vuelta, aunque todo se jugará en la capital del país.

Los cruces de cuartos de final son los siguientes: el cruceño Águilas vs. el orureño Independiente Pontejo, el cruceño Cosmol vs. Singapur de Sucre, el orureño Morales Moralitos vs. Fancesa de Sucre y el tarijeño Tecno Diesel Reyes vs. el paceño 15 de Agosto CAR.

Liga Nacional

La lucha por coronar al campeón de la temporada 2022 de la Liga Nacional continúa y se disputaron dos partidos de la fase de grupos.

En el Grupo 1 solo faltaba que se complete un cotejo. El paceño Proyecto Latin venció 5-4 al orureño Agua Santa.

Con ello Proyecto terminó tercero con 6 puntos, mientras que Agua Santa acabó último con 3.

El orureño Fantasmas Morales Moralitos (con 16) y el cochabambino Víctor Muriel (10) ya estaban clasificados para las semifinales a la espera de conocer sus rivales que saldrán del Grupo 2.

En esa serie hay partidos pendientes que no se jugaron por los problemas sociales.

Se jugó un solo encuentro: el tarijeño y vigente campeón San Martín de Porres goleó al cruceño CRE (5-0).

Ese resultado originó un triple empate a 7 puntos en el primer puesto entre San Martín, el yacuibeño Petrolero y CRE. El potosino Concepción es último con 4.

Todavía no se definieron a los clasificados porque quedan tres partidos pendientes y todos tienen chances de avanzar de ronda