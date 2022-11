Paro: Hay 2.000 toneladas de basura en las calles, dice Emacruz que pide se permita circular a camiones recolectores

La recolección de desechos en la capital cruceña no es regular desde la noche del miércoles debido a que los trabajadores de la empresa Vega Solví señalaron que se han “acuartelado” pidiendo garantías para cumplir con sus labores, esto debido a que denuncian que han venido sufriendo agresiones en los puntos de bloqueo que hay en la ciudad. La recolección de desechos se vio perjudicada por esta situación.

Santos Reyes Farell, ejecutivo del sindicato trabajadores, remarcó que hay una voluntad de cumplir con su deber de limpiar la ciudad, pero que se hace difícil poder cumplirlo cuando no se les permite avanzar en los camiones recolectores, además que como funcionarios también tienen dificultad para poder llegar a su fuente laboral.

“No queremos que nuestra ciudad esté sucia. No tenemos las garantías, no podemos llegar a nuestra fuente laboral. No venimos a pasear, venimos a trabajar, que no nos agredan, que no nos insulten, lo único que queremos es trabajar”, dijo ante los medios.

Por su parte, Andrea Hoyos, Gerente de Emacruz, puntualizó que todos los trabajadores de limpieza están identificados con sus uniformes, por lo que pide a la ciudadanía dejarlos circular, pues ellos prestan un servicio básico, porque “cuando no se deja recoger la basura, se está atentando contra la vida y la salud de todos los habitantes”.

Como consecuencia de que se haya interrumpido las labores de recolección, entre la noche del miércoles y este jueves, Hoyos puntualizó que en la ciudad capital se estima que hay unas 2.000 toneladas de basura en las calles que se convierten en focos de infección y proliferación de moscas lo que puede afectar a la salud.