Pedido de ley del Censo marca una desconfianza de sectores hacia Arce, sostiene analista

“No hay un acuerdo, no hay una posición monolítica al interior al Movimiento Al Socialismo (MAS), hay una intención de resolver y aprobar resta norma desde las filas de diputados y senadores que responden a (Luis) Arce y no así a (asambleístas) que responden a Evo Morales”, dice Gómez.

El periodista y analista político Andrés Gómez Vela considera que los diputados y senadores que responden a la línea política “evista” no tendrían la intención de resolver la aprobación de uno de los proyectos de la ley del Censo de Población y Vivienda.

El pedido de una ley por el Censo, pese a existir un decreto supremo que fija la fecha del proceso censal, responde a una desconfianza de los sectores movilizados hacia el presidente del Estado, dice el analista.

Gómez asegura que esta desconfianza y esta dilatación de la ley del Censo le “pasará una factura” al presidente Luis Arce si en caso pretende ir a una reelección por la presidencia en las próximas elecciones.

“El presidente pierde un bien intangible, ese bien es la confianza y cuando no hay confianza no hay credibilidad y no habrá relación sólida entre gobernantes, pero si el presidente Arce va a la reelección, por supuesto que pagará la factura”, dijo.

Sin embargo, avecina que la divergencia interna entre asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) impedirá que exista un consenso para solucionar el conflicto por la ley del Censo.

“Hay una diferencia entre las filas que apoyan a Arce y responden a Evo Morales, y esto impide la aprobación de esta ley. En una primera instancia el obstáculo de la aprobación es el año y ahora aparece otra excusa”, sostuvo.

Entre tanto, asambleístas de la bancada cruceña y de la oposición, esperan la convocatoria del presidente de la Comisión de Constitución para retomar el análisis y tratamiento de los proyectos de la ley del Censo.

Esta vez, el debate se empantanó en la redistribución de escaños para las elecciones generales 2025. Existen posiciones.