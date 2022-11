¿Por qué Instagram ha suspendido mi cuenta y qué puedo hacer para recuperarla?

Si bien hay opciones en Instagram para que los propios usuarios puedan suspender o eliminar sus cuentas, también es posible que la propia red social realiza suspensiones y bloqueos, cosa que se ha dado mucho últimamente de acuerdo a los comentarios de los usuarios en internet.

Pues bueno, la cuestión es que Instagram, al igual que cualquier otra red social, cuenta con unas normas y condiciones de uso que le dan el poder de suspender nuestras cuentas en caso de que incumplamos las reglas.

Son varios los motivos por los cuales esto puede suceder, y aunque por lo general Meta ofrece un lapso de tiempo para que los usuarios puedan reclamar su perfil para que este pueda estar otra vez operativo, el problema actual pasa porque este proceso para recuperar las cuentas está fallando y no ofrece ninguna solución.

Por si no fuera poco, también se han reportado bajadas en el número de seguidores y seguidos en aquellas cuentas que no han sido bloqueadas, lo que sin duda representa que hubo un problema serio en la red social y eso no es algo normal.

Las cuentas se están restableciendo de manera automática

A pesar de todo esto, de igual manera se ha comentado que la recuperación de las cuentas en estos casos ocurre de manera automática, es decir, que los perfiles vuelven a restablecerse de manera normal, sin alteraciones ni falta de seguidores o seguidos luego de unas cuantas horas.

Por otra parte y dejando de lado la situación actual, si se trata de una suspensión “real”, Instagram inicialmente enviará una notificación donde explican que nuestra cuenta ha sido suspendida. Allí, se podrá acceder a un formulario para recuperar la cuenta, sección que se debería poder llenar tanto desde la app móvil, como desde el sitio web de Instagram.

Luego de ingresar todos los datos que se solicitan en dicho formulario, a lo último será posible explicar los motivos por los cuales creemos que deberían devolvernos nuestra cuenta. Básicamente eso sería todo, solo hará falta esperar a que Instagram se ponga en contacto en los próximos días vía correo electrónico y listo, en el mail correspondiente se darán nuevas indicaciones para recuperar el perfil.