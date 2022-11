Presidencia del Senado no remitió ley del censo a la comisión de Constitución para que emita un informe de la normativa

La comisión de Constitución del Senado no recibió la ley del censo que ya fue aprobada en Diputados. La presidencia de la Cámara Alta debe enviar el proyecto a la comisión para que, luego de un análisis, emita un informe y luego sea el pleno de Senadores quien sancione o no la normativa. En esta instancia legislativa la oposición pide que la ley sea debatida con dispensación de trámite para agilizar su aprobación.

La comisión de Constitución del Senado está compuesta por tres legisladores. Dos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y una de Comunidad Ciudadana (CC). Esta instancia está presidida por la senadora oficialista Patricia Arce, quien en contacto con este medio aseguró que la ley del censo no llegó a su comisión hasta este domingo 27 por la tarde.

“El mecanismo es que pase a Presidencia (del Senado) y Presidencia luego pase a las comisiones”, afirmó Arce. Luego se le consultó si a la instancia que preside llegó la ley del censo y la asambleísta respondió que no. “Nada, no podría hablar de algo que no conozco”, dijo.