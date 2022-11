Rector Cuéllar: «Nuestros derechos tenemos que arrancarlos en las calles»

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Vicente Cuéllar, ratificó la posibilidad que existe de acortar los tiempos del cronograma para el Censo y afirmó que el INE no quiere entregar la información técnica.

«Nuestros derechos no los vamos a conseguir en una mesa técnica, nuestros derechos, lamentablemente, el Gobierno nos está enseñando, que tenemos que arrancarlos en las calles», fueron las declaraciones del presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, luego de que, la delegación de Santa Cruz y otros tres departamentos decidieran abandonar la mesa técnica por el Censo en Trinidad, Beni.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Cuéllar, ratificó la posibilidad que existe de acortar los tiempos del cronograma del INE para poder llevar a cabo el Censo en 2023 y mencionó que cuando solicitaron la documentación de la propuestas del instituto, ‘ solo entregaron tres hojas’.

«El INE no entiende razones, es como hablar con una pared, no entiende ningún argumento, todo lo rechaza», expresó Cuéllar.

El también rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) mencionó cuatro puntos para poder acortar los tiempos hasta seis meses y así poder realizar el Censo el año 2023.

«La falta de transparencia, documentación y la postura política que adoptó el Instituto Nacional de Estadística (INE) no va permitir que haya un consenso en la discusión de esa mesa técnica», agregó.

«El Gobierno busca cansar a un pueblo que está sacrificándose durante 18 días e instaló esta mesa de diálogo para distraer la atención. Todos queremos que se pacifique el país y volvamos a la normalidad pero es lamentable la forma en que se conducen este tipo de reuniones con el decomiso de celulares y la falta de información. Esto era un show armado, no había voluntad y solo se dedicaron a decir ‘no'», concluyó el rector de la universidad.