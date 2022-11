Dina Chuquimia: Con los resultados finales del Censo, el TSE comenzará a analizar la reasignación parlamentaria, luego elaborará un proyecto de ley que será remitido al Legislativo, donde se espera una labor ágil, para luego realizar la reconfiguración de las circunscripciones.

Una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remita los datos del Censo, en septiembre de 2024, comenzará el análisis técnico para la reasignación de escaños.

Eso rumbo a las elecciones generales de 2025, según informó Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).En criterio de la autoridad, esa labor demorará entre una o dos semanas, como máximo, pues ya se cuenta con la fórmula matemática en la Ley 421 de Distribución de Escaños entre Departamentos.

Luego, se elaborará un proyecto de ley que será remitido al Legislativo, para validar la configuración. En ese marco, solicitó a la clase política —que si bien es un órgano independiente— dar celeridad a la propuesta y trabajar de forma ágil.

Por último, una vez que se tenga la norma promulgada, el TSE procederá a la redistribución de circunscripciones, para configurar el nuevo mapa electoral nacional.

Esta labor se enmarcará en el acuerdo que establecieron la pasada semana el TSE, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, para garantizar la redistribución de escaños en septiembre de 2024, sobre los resultados del Censo .

— ¿Cuál es el trabajo que se viene de aquí en adelante?

— Una vez que tengamos los datos del INE en nuestras manos recién vamos a proceder a la implementación de una fórmula aritmética, que está en la Ley 421, para hacer la redistribución de escaños de acuerdo con tres criterios básicos, que se han aplicado en 2014 y se han mantenido para las elecciones de 2019 y 2020.

Composición

— ¿Variará la composición en la Asamblea Legislativa?

— En este momento, existe una composición oficial de la Cámara de Diputados de 130. Tenemos 63 escaños uninominales, 60 plurinominales y 7 escaños especiales. En el caso del Senado, existen 4 senadores por departamento, lo que suman 36 senadores, en ese caso no se toca esa redistribución.

— ¿Entonces cómo se hará la nueva reasignación?

— La redistribución de escaños va a afectar solamente a las diputaciones uninominales, plurinominales y escaños especiales de los pueblos originarios indígenas, según señala la Constitución Política del Estado, que contempla 36 pueblos o naciones indígenas.

— ¿Con los plazos proyectados, se está trabajando con cronogramas apretados? ¿Esto puede afectar la labor del TSE?

— No hay plazos apretados, se trabaja como señala la ley. Una vez que el INE entrega los datos al Tribunal Supremo Electoral, el trabajo de la redistribución de escaños es relativamente fácil, puede demorar una a dos semanas como máximo, en el entendido que se aplicará una fórmula matemática, en función a los tres criterios técnicos y a los datos ofrecidos para los nueve departamentos.

— ¿Cuáles son esos criterios?

— La Ley 421 establece que el primero consiste en asignar un número mínimo de escaños a los departamentos con menor población y cuáles son los departamentos con menor población: Pando, Beni y Tarija, a los que se asigna los escaños con menor población y se adopta esa metodología con una fórmula aritmética.

— ¿El segundo criterio?

— Tiene que ver con la asignación mínima de escaños a los departamentos con menor grado de desarrollo económico. Entonces, se adopta la metodología aritmética, cruzada con la información del Censo, en cuanto al dato de población por departamento.

Escaños

— ¿Qué elemento más se toma en cuenta para esa labor?

— El tercer criterio es la asignación de escaños por el principio de proporcionalidad que hay en cada departamento; se asignan escaños según el sistema proporcional, es decir, se considera el número de habitantes de cada departamento, por eso existe la necesidad de que el INE pueda entregar los datos para determinar esa asignación en el marco de una fórmula aritmética de distribución.

— ¿Qué ocurrirá con los escaños indígenas?

— En el caso de los escaños indígenas se mantiene la misma cantidad de 7, pero eventualmente podría haber una reconfiguración.

Eso dependiendo el nuevo número de pobladores de pueblos indígenas originarios campesinos que se registre en el Censo.

— ¿Qué labor sigue una vez que se promulgue la ley?

— Luego se realizará la delimitación de circunscripciones, después de que se tenga en vigencia la ley de distribución de escaños.

— ¿Hasta cuándo se prevé tener toda esta labor concluida?

— Eso va a depender mucho de la agilidad con la que el Legislativo pueda actuar; ojalá logren consensos y así esa ley podría salir de forma inmediata. Esperamos que los plazos que ellos tengan para tratar leyes sean ágiles y den prioridad a la propuesta.

Así se podrá proceder a la redistribución de circunscripciones.

— ¿Se ha sentido presionado el TSE para realizar esta labor, tanto desde la clase política como de sectores movilizados?

— En este momento no, pues estamos realizando este análisis, y luego recién comenzará el trabajo real, cuando el INE remita los datos al Tribunal Supremo Electoral.

Antes, no podríamos tocar para nada ningún criterio ni proyecciones o posibles análisis de redistribución, porque no tenemos los números ni los datos oficiales(…). Es un trabajo relativamente fácil y rápido, no demora meses.

— ¿Cuándo se comenzó a analizar la redistribución de los escaños en sala plena?

— No ha habido una discusión sobre el tema, pues lo único que se ha hecho fue revisar la Ley 421.

Es la que señala cuáles son los pasos que debemos seguir y señala la aplicación de fórmulas aritméticas, las cuales vamos a usar una vez lleguen los datos del INE.

Veremos cómo se desarrolla la situación desde septiembre de 2024, no podemos anticipar criterios, en el entendido que el Censo se realizará en marzo de ese año.

PERFIL

Nombre: Dina Chuquimia Alvarado

Cargo: Vocal del Tribunal Supremo Electoral.

PERIODISTA Es comunicadora social y periodista, además que tiene estudios en Derecho y ejerce la docencia universitaria. Actualmente tiene el cargo de vocal electoral, desde el 30 de abril de 2021, cuando fue posesionada.

