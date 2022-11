Rodríguez Veltzé: “Alegaciones se basaron en evidencia científica, no en imaginarios colectivos”

El exagente ante La Haya indica que las evidencias científicas presentadas por Bolivia y Chile arrojaron coincidencias sobre la naturaleza del Silala, en sentido de que es un curso de agua internacional.

Fuente: paginasiete.bo

Este jueves, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dictará su fallo sobre el caso Silala. Chile demandó a Bolivia pidiendo que se declare que el Silala es un río internacional y, aunque Bolivia contrademandó a Chile, presentó estudios científicos que indican que el Silala es un “curso de agua internacional artificialmente mejorado”. Las coincidencias saltan a la vista.

Entonces, ¿qué más se puede esperar del fallo? El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue agente de Bolivia ante la Corte de La Haya para esta causa hasta la llegada de Jeanine Añez al poder, responde a Página Siete sobre este tema y aclara que las alegaciones de Bolivia estuvieron sustentadas en estudios científicos y no en imaginarios colectivos, en referencia a la idea que existía en el país de que el Silala es un manantial.

¿Qué debe esperar Bolivia del fallo de la Corte de La Haya sobre el caso Silala?

En el caso del Silala, la CIJ se pronunciará sobre las evidencias presentadas por las partes y las contrastará con los principios y tratados que conforman el Derecho Internacional de Aguas. Existiendo peticiones puntuales por parte del Estado demandante respecto a la naturaleza y uso de las aguas, y otras también específicas presentadas por Bolivia relativas a la existencia de canales artificiales y sus efectos, se dirimirán todas las diferencias que pudiesen haber quedado pendientes hasta la celebración de las audiencias en las que los Estados presentaron sus alegatos finales. En este marco Bolivia y Chile deben esperar una decisión con efectos útiles para el tratamiento de un recurso hídrico transfronterizo como el Silala, fallo que permita tener un entendimiento claro y objetivo sobre sus alcances y las reglas para su uso por ambas partes. Será también un precedente indispensable para forjar líneas de política exterior con todos los vecinos con los que Bolivia comparte recursos hídricos.

¿Cuáles son esas diferencias que quedaron pendientes tras los alegatos finales?

Durante las audiencias de los últimos alegatos orales Bolivia ha insistido en el reclamo relativo al flujo y la naturaleza del agua mejorada por los canales artificiales, pero también anunció su desmantelamiento. Chile en su respuesta a la contrademanda y en las mismas audiencias declaró que Bolivia podía desmantelarlos para restablecer los humedales y compartir el uso de las aguas en el marco del Derecho Internacional Aplicable. La CIJ valorará los alcances de estas posturas.

Hay varios analistas que consideran que será un fallo desfavorable a Bolivia, ¿qué puede decir al respecto?

Habrá tiempo para valorar el fallo y emitir consideraciones. Prefiero seguir sosteniendo que esta controversia no debía tratarse judicialmente. No se agotaron los intercambios diplomáticos que, con sobrados antecedentes, intentaron concretar la realización de estudios conjuntos y concluir acuerdos de uso más favorables para el Silala y toda la cuenca fronteriza. Posiblemente las tensiones políticas derivadas de la causa marítima fueron las que precipitaron a Chile a presentar su demanda. Bolivia asumió con responsabilidad y rigor su participación en el proceso. Debía valorar las evidencias presentadas por Chile y preparar su propio conjunto de pruebas científicas para tener un cabal y preciso entendimiento del Silala. A lo largo del procedimiento, los principales objetos de la demanda y la contrademanda quedaron mayormente resueltos. Así, por el contenido de los informes científicos presentados por ambas partes, se hicieron evidentes las coincidencias sobre la naturaleza del Silala. También por haber Chile aceptado que Bolivia puede desmantelar los canales artificiales sin lugar a reclamo por una disminución de los caudales. Este escenario provocó iniciativas diplomáticas formales para el inicio de negociaciones de un acuerdo que contemple una terminación temprana del proceso judicial. Es posible considerar que los resultados de una negociación pudieron haber sido más favorables y comprensivos que un fallo cuyo contenido aún no se conoce.

Usted dice que los informes científicos de ambas partes hicieron evidentes las coincidencias sobre la naturaleza del Silala. ¿Cuáles son esas coincidencias, que el Silala es un río internacional?

En términos generales, los informes científicos se enfocaron en identificar los cursos de agua superficiales y subterráneos que fluyen de Bolivia hacia Chile en la zona del Silala a través de estudios hidrológicos y geológicos para concurrir en el concepto previsto por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (1997) que prevé que…” a) Por “curso de agua” se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; y b) Por “curso de agua internacional” se entenderá un curso de agua alguna de cuyas partes se encuentran en Estados distintos”… Las coincidencias científicas versan precisamente sobre la existencia de tal sistema; la constatación de flujos superficiales y subterráneos en ambos Estados; sus fuentes y relación de conectividad, el origen, destino, antigüedad y calidad de las aguas, entre varios otros conceptos. No hay una manifestación de coincidencia sobre un “río internacional”.

Tomando en cuenta que Bolivia admitió en los alegatos que el Silala es un curso de agua internacional, ¿se puede esperar algo más que sea favorable al país?

Bolivia ha tenido la oportunidad de completar la información que disponía sobre el Silala, la que hasta ser demandada por Chile era todavía incompleta y reflejaba diversos y contradictorios entendimientos sobre su naturaleza y marco legal aplicable. Se realizaron diversos estudios, incluyendo la perforación de docenas de pozos y estudios hídricos y geológicos que conforman un conjunto científico que se encuentra disponible y accesible en el sitio de la CIJ. Además de este conocimiento que permite tener precisión material y objetiva sobre el Silala y la legislación internacional aplicable, Bolivia tomó conocimiento de la postura de Chile frente a su contrademanda relativa a las ventajas que brindan los canales artificiales en los flujos transfronterizos. Chile aceptó que esos canales, al estar bajo soberanía boliviana, pueden ser desmantelados, sin que ello pueda dar lugar a reclamos por la disminución en el flujo del caudal. Esta decisión permitirá el restablecimiento de los bofedales que se afectaron por la construcción de los canales.

En el imaginario colectivo está la idea de que el Silala es un manantial. ¿Esa postura se planteó en algún momento en la Corte y, si fue así, finalmente Bolivia se resignó a que esa premisa era falsa?

Todas las alegaciones realizadas por Bolivia en las memorias de contestación y contrademanda han estado respaldadas por evidencia científica rigurosamente preparada, no en imaginarios colectivos y menos con el reparo de que la adopción de dichas pruebas represente un allanamiento o una resignación derrotista.

El caso Silala ante la CIJ como cualquier otro proceso judicial representa el descubrimiento y la constatación de la verdad para asegurar una decisión fundada en criterios objetivos, no en premisas dudosas.