Romero dice que hay una red del narcotráfico detrás del hermano de Cuéllar; el legislador alista demanda

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró este jueves que demostrará que existe una red mucho más grande detrás del caso del hermano del diputado del MAS, Rolando Cuéllar, a quien días atrás vinculó al narcotráfico. El legislador Cuéllar anunció que presentará una denuncia por difamación y calumnias y solicitará que se reabran todos los casos de narcotráfico manejados en la gestión del exministro de Evo Morales.

“No tengo por qué retractarme, en todo caso si me retractaría sería en sentido de que me he quedado corto y voy a demostrar en los siguientes días que esta es una red mucho más grande”, apuntó Romero.

El exministro hizo esas afirmaciones, luego que el diputado Cuéllar le dio ayer 24 horas para que se retracte de las acusaciones que hizo, respecto a que su hermano (Cristóbal Enríquez Cuéllar) está vinculado en tráfico de drogas y le apuntó por tráfico de influencias.