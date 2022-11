Romero sobre el censo: puede ser el INE o Planificación, pero alguien no hizo oportunamente el trabajo técnico

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que hubo un mal manejo técnico del mapeo precensal y presume que “alguien” en el Gobierno no hizo un trabajo oportuno, en consecuencia, la demora de la implementación del Censo Nacional de Población y Vivienda y los conflictos por ese tema. Sospecha que ese responsable podría ser el Instituto Nacional de Estadística (INE), o bien, el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

“Siento que la información no ha sido lo suficiente hacia la opinión pública. Alguien no ha hecho oportunamente su trabajo técnico, eso es lo que puedo presumir. Y ¿quién ha sido el que no ha hecho oportunamente su trabajo técnico? puede ser el INE o el Ministerio de Planificación, no lo sé, pero alguien no lo ha hecho con la celeridad que requería el caso”, manifestó Romero a Benitv en línea.

La exautoridad dijo que el Gobierno debe ser autocrítico y asumir que las temporalidades no fueron bien calibradas desde un inicio, porque no se visualizó de manera oportuna que el mapeo precensal era complejo.

Mencionó que poner argumentos como el tema de la época de lluvias, el covid-19 o la zafra para esa demora no fue atinado. Considera que mejor hubiera sido reconocer la equivocación e informar que se corregirá.

“Lo que no se ha dicho, me parece, es que la verdadera traba es el mapeo precensal in situ, entonces ahí ha habido un mal manejo técnico que nos ha llevado a este escenario (conflictivo)”, indicó.