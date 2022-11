Senador propone que el decreto del censo incluya disposiciones que aseguren el cumplimiento de los nuevos plazos y la calidad de los datos recogidos

Luis Arce, quien informó que el censo de 2012 se hizo sin actualización cartográfica, fue uno de los ministros que en agosto de ese año firmó el Decreto 1305. La norma pone fecha al empadronamiento de 2012 y define aspectos institucionales, administrativos y operativos para su efectiva realización.

Walter Vásquez

Fuente: El Deber

El decreto que ratificará la fecha del censo en 2024 debe contener disposiciones que den respuesta a las demandas de los movimientos ciudadanos, entre ellas que las universidades verifiquen los resultados obtenidos por del INE y un cronograma que garantice el cumplimiento de los nuevos plazos anunciados por el presidente Luis Arce, propuso el senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana.





Las declaraciones del legislador por Tarija se dan luego de que jefe de Estado anunciara, casi a la medianoche del viernes pasado, que el Censo de Población y Vivienda se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024 (un año y cuatro meses después de la fecha original) y que la distribución de recursos por coparticipación tributaria se efectuará hasta septiembre de esa misma gestión.

“El censo tendría que haber sido preparado desde el 2012 (…). No hicieron su trabajo. Por eso, hay dos dudas fundamentales: si en el tiempo indicado por el presidente se va a cumplir todo aquello que hemos exigido antes de 2025 y cuál va a ser la contraparte del Instituto Nacional de Estadística (INE)», aseveró Paz, en un video publicado en sus cuentas de Twitter y Facebook.

“Si no tiene contraparte, el INE va a trampear, ya nos ha engañado. Teníamos que tener censo ahora, en noviembre de 2022, y no lo hay, porque nos mintieron, (porque) politizaron el proceso”, insistió el senador, quien consideró que por eso “el INE no tiene credibilidad”.

“Todo eso debe estar especificado en el nuevo decreto censal”, remarcó.

Anoche, tras realizar una larga explicación y justificación sobre el proceso censal, el presidente observó que el censo de 2012 se llevó a cabo sin una actualización cartográfica y que por esa razón los organismos internacionales sugirieron la realización del empadronamiento en octubre de 2024.

“El 21 de julio de 2021, a través del Decreto 4546, establecimos que el Censo de Población y Vivienda se realizaría el 16 de noviembre de 2022, se cumplieron las tareas necesarias para avanzar en este sentido, sin embargo, en esta etapa identificamos que en el censo de 2012 no se hizo la actualización cartográfica”, dijo el jefe de Estado.

En su calidad de ministro de Economía, Arce fue uno de los ministros que el 1 de agosto de 2012 firmó el Decreto 1305, que fija la fecha de empadronamiento del censo 2012 y establece aspectos institucionales, administrativos y operativos para su efectiva realización.

Para el senador de CC, los objetivos del próximo censo son: Un pacto fiscal solidario y productivo; una mejor distribución de la representación parlamentaria; una certificación del padrón electoral, para evitar un posible fraude el 2025; y una verificación del impacto de las políticas públicas a partir de los resultados de la encuesta nacional.

Otros puntos que se deben tomar en cuenta en el marco de este debate, agregó, son la garantía de que el Gobierno “no meta mano” a los $us 23.000 millones en aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones que tienen los trabajadores.

