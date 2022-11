Shakira «no actuará» en la inauguración del Mundial de Qatar

El Mundial de Catar está a la vuelta de la esquina, el 20 de noviembre el mundo se detendrá y pondrá la atención en la ceremonia inaugural del mayor evento deportivo del globo. Catar, durante aproximadamente un mes, será el centro de todos los focos y el evento de apertura es uno de los más comentados y esperados por el público en general.

Fuente: Marca

Este espectáculo suele estar protagonizado por los mejores artistas del mundo, cuyas canciones se pueden volver todo un clásico cuando de mundiales se trata. Por ejemplo, el mítico ‘Waka Waka‘ de Shakira en 2010.

Sin embargo, las críticas que se han hecho hacia la celebración del mundial en Catar ha hecho que algunos artistas, que a priori iban a actuar, se retracten y rechacen su presencia en la ceremonia inaugural. Es el caso de Dua Lipa o Rod Stewart, quienes se han negado a actuar. En el otro lado están, entre otros artistas, J Balvin o Shakira.

La artista colombiana no atraviesa su mejor momento personal y su presencia en el Mundial de Catar fue criticada en redes sociales, debido a la polémica que rodea el evento en el país. Según ‘El programa de Ana Rosa’, Shakira no actuará en la ceremonia, cambiando de decisión a pocos días del comienzo del Mundial.

«Hoy por hoy no está confirmada su participación»

«Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial», dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco.

Sandra Aladro, otra colaboradora del espacio de Telecinco, apunta que ha hablado con el entorno de la artista: «Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación».

En la mesa de ‘El programa de Ana Rosa’ se pide que se aclare más su situación, hasta el punto que sea la propia colombiana que ponga luz a si actuará finalmente o no en la inauguración del Mundial: «Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno».