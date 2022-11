“Si no fuera por él, me hubieran implantado la bomba”, bombero agradece a periodista por filmar y encarar a los policías que lo agredieron

“En ese momento de tensión, en donde una persona no sabría qué hacer, él grabó cuando me agredieron y me quisieron implantar una botella que tenía un trapo y algo por dentro, una bomba molotov, como ellos llaman”. comentó el joven que fu liberado

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: https://eldeber.com.bo Emocionado hasta las lágrimas. Así estaba Josué Moisés Arias Torres, el bombero voluntario de Fundasol, cuando llegó a su vivienda a cumplir su arresto domiciliario de 21:00 a 06:00 y fue recibido por sus vecinos del barrio El Pari.