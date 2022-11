«Sus mentiras son más grandes que sus ojos», Cuéllar responde a Romero sobre el censo

La diputada Deysi Choque también refutó al exministro de Gobierno, le recordó que el 2012 se realizó el censo con una cartografía desactualizada.

Rolando Cuéllar y Carlos Romero. Foto: ANF; Captura de pantalla

Fuente: ANF

Los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuellar y Deysi Choque refutaron al exministro de Gobierno, Carlos Romero, porque miente sobre el censo y que el 2012 se realizó ese proceso sin una cartografía actualizada, después que afirmó que en el gobierno de Evo Morales se realizó en 10 meses.

“Decirle a Carlos Romero que este mes de noviembre está de moda los locos. ¿Cómo es posible que sin ningún informe técnico venga a hablar semejante mentira, más grande que sus ojos? Yo creo que el señor Carlos Romero tiene que ser serio. Él es un exministro fracasado que representa al ala radical del señor Evo Morales. En ese sentido, él busca protagonismo, está buscando pegas, debería de ejercer su profesión”, declaró Cuéllar.

El legislador recomendó al exministro y hombre de confianza del líder del MAS-IPSP, Evo Morales, a ejercer su profesión de abogado.

“Súdela, pues su profesión, vaya a litigar al Palacio de Justicia, vaya a las audiencias, haga notificaciones, ejerza su profesión. No se agarre del censo cuando usted ya tiene muerte política, muerte civil. Usted ha desgastado al MAS, usted fue el autor intelectual del golpe de Estado del 2019”, arremetió Cuéllar contra Romero.

En una videoconferencia con periodistas, Carlos Romero manifestó que en el gobierno de Morales se organizó el censo de 2012 en 10 meses. “Evo Morales, como presidente, hizo un censo en 10 meses, pero en una conversación particular me dijo que podría hacerlo en seis meses”, manifestó.

La opinión de la exautoridad llegó cuando el gobierno de Luis Arce plantea organizar el empadronamiento en tres años y ocho meses, la última propuesta es que el proceso se ejecute entre marzo y abril de 2024. Se espera que en las próximas horas el Gobierno emita un nuevo decreto supremo estableciendo “la fecha fija” para el Censo de Población y Vivienda.

La diputada del MAS Deysi Choque calificó las declaraciones del exministro Romero como irresponsables porque considera que sin tener establecida una cartografía actualizada hasta el último rincón del país, se cometerá el mismo error que en 2012 cuando se realizó el censo con una cartografía desactualizada.

“Mira, si actuamos de forma irresponsable nosotros podemos hacer el censo mañana mismo, pero ¿Qué implicaría esto?, implicaría que no se tome en cuenta regiones, implicaría que no se tome en cuenta familias. Recordemos el cuestionamiento del censo del 2012, era haber llegado a comunidades con 10 o 20 papeletas, pero que desde el 2001 hasta el 2012, estos han incrementado; por tanto, ha habido comunidades enteras que no se han censado. Estamos evitando aquello”, subrayó.

La parlamentaria reiteró que el censo debe ser transparente, además de contar con una cartografía actualizada. Dijo que si bien “no hubo irregularidades” en el proceso censal del 2012, pero se cometió el error de no actualizar la cartografía como se debe.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca cumple su quinto día de huelga de hambre en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sostuvo que el exministro Romero tiene razón en que el censo del 2012 se realizó en menos tiempo que el que propuso este año el gobierno de Luis Arce Catacora.