Tarija: Organizaciones sociales afines al MAS se preparan para desbloquear desde el lunes

El presidente de la Departamental del partido, Carlos Acosta, arremetió en contra de los cívicos tras el anuncio de un paro indefinido que apunta al Gobierno Nacional

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

La Dirección Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), en compañía de organizaciones sociales que conforman el denominado Pacto de Unidad, brindó una conferencia de prensa este viernes para anunciar que, ante el anuncio de un posible paro cívico desde el lunes, comenzaron a organizarse para levantar cualquier punto de bloqueo ni bien sea identificado.

El presidente de la Departamental, Carlos Acosta Vides, aseguró que no permitirán que Tarija se convierta en un “nido de golpistas”, refiriéndose a la participación popular que hubo en la región durante el conflicto sociopolítico del 2019.

“Si nos informamos que la cúpula de (Rómulo) Calvo y algunos cívicos quieren gestar un Golpe de Estado en Tarija, nosotros vamos a impedir y que no se olvide lo que le ha pasado a (Fernando) Camacho, estamos en estado de emergencia, queremos comunicar que por el anuncio del ‘tribilín’ del Comité Cívico (Adrián Ávila), a partir del día lunes a las 00:00 vamos a estar haciendo la vigilia correspondiente como hemos anunciado la anterior vez, no hemos dejado bloquear y ahora no será la excepción”, argumentó.

En ese margen, el dirigente recordó que durante la contraofensiva del MAS durante el paro de 24 horas que se cumplió en Tarija, miles de personas afines al Gobierno Nacional se movilizaron, pero ahora la cifra se duplicará.

Como antecedente, grupos de choque afines al MAS salieron a desbloquear las calles el jueves pasado, cuando el Comité Cívico de Tarija y los comités provinciales de Bermejo, Yacuiba, Padcaya, Villa Montes y otras regiones, definieron manifestar su apoyo y bloquear puntos estratégicos como el paso internacional con los países de Argentina como Paraguay.

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó la declaratoria N° 01/2022-2023, que entre sus resoluciones exige que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice el último trimestre del año 2023, para permitir que el ajuste a la coparticipación tributaria se realice hasta el 2024, además de la definición de nuevas circunscripciones y también el saneamiento del padrón electoral para que sea aplicado en las elecciones del 2025, no sin previamente comenzar a delimitar el camino para el aclamado pacto fiscal.

Pero este documento, que también incluye otras ópticas para resolver el conflicto nacional generado a partir de esta demanda, no fue aprobado por unanimidad y esto dilucidó un nuevo malestar entre la bancada oficialista, Unidos y la opositora, el MAS, cuyos asambleístas rechazan de manera tajante el pronunciamiento al que calificaron como “autoritario”.

En medio de una conferencia de prensa de asambleístas de Unidos, la legisladora suplente por el MAS, Roxana Olguera , irrumpió en los ambientes del ente deliberante con pancartas en mano, para repudiar el “rodillo mayoritario” que aseguró se impuso mediante votos de la bancada mayoritaria, Comunidad de Todos y también los representantes de los pueblos indígenas.

