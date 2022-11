Trigésimo quinto día de paro: pedimos ley en un país sin Estado de derecho

Guido Añez Moscoso

Los cambas somos gentes de buena fe, somos personas que creemos en la palabra, que damos por hecho cuando la otra persona se ha comprometido, que un apretón de manos mirándonos a los ojos vale más que un documento escrito firmado y notariado, así somos en nuestras relaciones comerciales, personales y sociales.

No es que seamos inocentes ni que nos dejemos tumbar, pero al que nos engaña, le cerramos la puerta para siempre.

Vinieron y nos entramparon la salida al conflicto más largo de nuestra historia, poniendo en manos del enemigo la solución con una frasesita lapidaria «Ley mata Decreto» como si viviéramos en un país que respeta la ley, que goza de una división de poderes donde la justicia falla de acuerdo a ley, donde la confianza en el estado esta sellada por una norma jurídica.

Estamos en un estado forajido donde se ha impuesto la fuerza de la sinrazón, donde se han cancelado las ideas un país donde los que aprobaron la constitución no la respetan y la violan, donde no respetan los resultados de los referéndum, donde vergonzosamente sacan fallos argumentando que le rerereelección eterna es un derecho humano, donde «el Jefazo» hoy está jugando a dos puntas, a derrotar a Santa Cruz y a derrotarlo a Arce para no tener competencia interna el 2025, por eso quiere que arda Bolivia, él nunca tuvo sentido de patria solo tiene una ambición ilimitada de poder que lo ha trastornado más después de perderlo, es que todo vale para ellos en un enfrentamiento con nuestra región, cada vez es menos un enfrentamiento político y se asemeja a un genocidio, donde desde el estado quieren exterminar una cultura, una forma de vida, una idiosincrasia y para eso no han escatimado esfuerzo, todos violentos, empezaron con declaraciones que son el germen de la violencia física, siguieron con cercos y hasta el día de hoy continua el amedrentamiento porque siguen llegando policías y agentes encubiertos extranjeros a querer doblegar la voluntad de un pueblo que ha decidido ser libre.

Los próximos años serán de un relacionamiento conflictivo con el poder central, es que en este paro nos hemos puesto los pantalones largos, tenemos un desarrollo económico que obligatoriamente tiene que tener un respaldo político si queremos seguir creciendo y el estado central cada vez se convierte más en una traba para cumplir nuestras metas.

Solo haré recuentos de los conflictos por incumplimientos de los resultados del censo que se nos vienen

– Lucha por el cumplimiento de entrega de resultados

-Lucha por la repartición oportuna en el mes de septiembre de 2024 para gobernaciones, municipios y Universidades.

– Lucha porque el INE envíe los resultados finales del censo a la Corte electoral para que elabore la ley de repartición de escaños

-Lucha en el parlamento para que se apruebe la ley de nuevos escaños y nuevas circunscripciones.

– Lucha por el padrón electoral transparente que nos garantice que tendremos elecciones limpias.

Ojalá los otros departamentos nos acompañen porque será una lucha por la democracia y la libertad para todos los bolivianos, y no nos dejen solos y miren a otro lado como en el actual conflicto.

Cuando estoy escribiendo estas líneas la Comisión de Constitución de Diputados ha aprobado un informe con el voto mayoritario de sus miembros.

Ahora toca que pase al plenario y lo lleven a votación, luego que pase al senado donde se repite el mismo procedimiento, pasa a comisión, elabora un informe, vuelve al plenario y si la aprueban sin cambiarle ni una coma pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, ese es el procedimiento si todo saliera normal y mientras tanto la gente sigue en las calles, en las rotondas, acatando el paro más largo de nuestra historia, solo por la irresponsabilidad del gobierno de querer hacernos morder el polvo de la derrota, cosa que no ha conseguido ni conseguirá.

Estemos atentos porque nuestros enemigos son maestros del engaño, la chicana y las malas artes que la mala política y la mafia enseña.

¡¡¡¡¡¡¡HASTA LA VICTORIA FINAL……VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!