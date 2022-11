Tuto alerta que el Gobierno pone una trampa para no repartir escaños antes de las elecciones 2025

El mandatario Luis Arce, en un mensaje a la Nación, anunció el viernes que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024, y que hasta septiembre, mes en el que se celebra el aniversario de Santa Cruz, se repartirán los recursos. “Llama mucho la atención que, como dijo el presidente, que se haga con los resultados preliminares. Esto es algo medular, tiene que haber resultados finales para hacer una ley de redistribución de escaños, donde la gente tenga la representación que merece: Una persona un voto es la consigna, las ciudades deberán subir su representación, Santa Cruz pasará al menos de 28 a 31 a 33, depende de la fórmula que apliques”.

Explicó que esa discusión se realizará, por ley, en la Asamblea. ¿Entonces, por qué esa instancia no participa en esto?, se preguntó. “Es el Congreso el que debiera decir qué para hacer una ley de redistribución de escaños necesito resultados finales antes de 2024. Ahí está la trampa, el gobierno se compromete a redistribuir recursos, no escaños. ¿Le pregunto, presidente Arce, está o no dispuesto a hacerlo?”.