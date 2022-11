Una nueva cámara térmica para teléfonos inteligentes

Fue en 1999 cuando el fabricante Kyocera lanzó el primer teléfono móvil con cámara, el Kyocera VP-210, aunque este solo sería comercializado en Japón.

Tras poco más de dos décadas de esa hazaña, han sido grandes los avances alcanzados en este terreno, integrando cámaras cada vez más potentes en los teléfonos inteligentes que permiten capturar imágenes en alta resolución con una definición de colores impresionante.

Es así como ahora podemos encontrar teléfonos con todo un sistema de cámaras: ultra ancho, teleobjetivo o con zoom óptico.

Sin embargo, pese a lo sofisticadas que estas cámaras puedan resultar, su acción está limitada a la captura de la luz visible, dejando por fuera el espectro electromagnético, aunque parece que esto ya será cosa del pasado. Hay móviles que ven en el infrarrojo, pero son una minoría, generalmente rugerizados para uso de sectores profesionales específicos.

Ahora la cosa puede cambiar gracias al lanzamiento de la nueva One Edge Pro de FLIR, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de cámaras infrarrojas de imagen térmica. Este dispositivo ha sido hecho para dar a tu teléfono inteligente la oportunidad de capturar fotos térmicas en infrarrojo.

Cabe mencionar que ya anteriormente FLIR había dado sus primeros pasos en el terreno de los teléfonos inteligentes con la FLIR One y luego con la FLIR One Pro, el cual se conectaba al puerto USB-C del dispositivo móvil y le permitía a este tomar imágenes térmicas, así como también realizar mediciones.

A través de la one Edge Pro la compañía busca corregir las deficiencias presentes en la versión anterior.

Una de ellas tiene que ver con la forma, la cual ahora se sujeta a la parte posterior del teléfono en vez de a la parte inferior y se mantiene en su lugar con ayuda de un brazo cargado con resortes, siendo esto similar a la manera en que el dispositivo móvil se acopla a un palo selfie. De manera que, a diferencia de la versión anterior, el One Edge Pro no requerirá conectarse al puerto USB-C del teléfono para transmitir transferir las imágenes capturadas, ya que esto lo hace de forma inalámbrica.

Otra mejora notable ha sido en la duración de la batería, la cual FLIR ha dicho que doblará a la de la versión anterior.

Aun así, el One Edge Pro mantiene el sensor de imagen térmica de resolución 160 x 120 del One Pro, lo cual brinda una velocidad de fotogramas bastante limitada, aunque esto ya obedece a una imposición del gobierno y no una decisión de FLIR.

A pesar de esto, la One Edge Pro ofrece más de lo que ya hacia la One Pro, especialmente en el modo MSX, donde superpone los datos de la imagen de la cámara visible para facilitar la lectura de la imagen térmica.

En cuanto a su precio, el One Edge Pro estará disponible en el mercado por un valor de 550 dólares, lo cual podría resultar un problema para muchos usuarios al ser su adquisición 100 dólares más elevada que el One Pro.