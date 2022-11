$!Vecinos de Pailón refuerzan bloqueos en medio del anuncio de llegada de marcha de San Julián

La ‘Gran marcha por la democracia en defensa del presidente y para la consolidación del cerco a Santa Cruz’ prevé concentrar en el coliseo de Cuatro Cañadas, según la convocatoria a la que tuvo acceso UNITEL. No obstante, también se prevé que se reúnan a puerta cerrada este miércoles para afinar la logística de la movilización.

Según el reporte, son cerca de 250 personas las que están concentradas en Cuatro Cañadas, pero esperan que se sumen más miembros y así partir rumbo a Pailón y posteriormente a Santa Cruz, donde hay instalados puntos de bloqueo a favor del paro indefinido.

Mientras tanto, el subgobernador de la provincia Chiquitos, Alejandro Quezada, sostuvo que los vecinos que acatan el paro indefinido y defienden el Censo para 2023 no están haciendo uso de la fuerza ni impulsando acciones violentas. Incluso dejaron pasar a un contingente policial desde los puntos de bloqueo instalados en Pailón.

Extraoficialmente, Quezada afirmó que la Policía escoltará a los marchistas que se aglutinaron en San Julián y Cuatro Cañadas. “Esperemos que no existan más enfrentamientos; los chiquitanos somos hospitalarios, pero también no nos dejamos. Pailón es la puerta de la Chiquitania, el que venga con buenas intenciones, bienvenido sea y el que no, mejor afuera”, sostuvo la autoridad.

Por su parte, la presidenta del Comité Cívico Femenino de Pailón, Jessica Justiniano, confirmó el paso del contingente policial, cuyo responsable les aseguró que se movilizaban a relevar a otros uniformados, aunque también han advertido mayor presencia de las fuerzas del orden, tema que no es habitual en el municipio.