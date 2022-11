Viceministro: «Raya del fanatismo» decir que si no llevan banderas azules no son del MAS

La autoridad se refirió al tema luego que el vicepresidente del MAS denunció que Luis Arce ordenó el retiro de las banderas azules de sus actos oficiales. ANF publicó hace días el tema.

Fuente: Unitel

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca, calificó de una “completa desinformación” que las banderas azules estén desapareciendo en los actos oficiales en los que participa el jefe de Estado, Luis Arce, además que raya en el «fanatismo” señalar que si no los flamean ya no serían del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Creo que raya del fanatismo (…) Yo si no veo tu credencial de periodista, no voy a decir que no eres periodista. Si tú eres periodista, con credencial o sin credencial, vas a ser periodista. ¿Estamos de acuerdo?”, afirmó Villca. “Yo por más que no me veas con mi chamarra azul; o sea, yo soy del Instrumento (Político por la Soberanía de los Pueblos), hermano, y eso tiene que quedar claro. No podemos caer en esos discursos sesgados”, añadió.

La autoridad gubernamental se refirió al tema al ser consultado sobre el por qué estarían desapareciendo las banderas del MAS (azul, negro y blanco) en las concentraciones donde el jefe de Estado participa.

El mismo vicepresidente del MAS, Gerardo García, acusó -el 16 de noviembre- a Arce Catacora por supuestamente prohibir el uso de banderas azules en actos públicos e incluso fue mucho más allá, al sentenciar que, cuando termine su gestión al mando del Gobierno nacional tiene la libertad de irse con cualquier otro partido.

La ANF reflejó en algunas notas periodísticas que a diferencia de las concentraciones donde participaba el expresidente Evo Morales, donde se veía gran cantidad de banderas del MAS, en estos últimos tiempos esos colores fueron desapareciendo en los actos oficiales en los que está presente Are.

“Es una completa desinformación, nunca ha habido ese tipo de sugerencias. (…) Revisemos las concentraciones del hermano Evo, hay banderas del PC (Partido Comunista), hay banderas del PS1 (Partido Socialista 1), hay banderas de muchos (otros partidos), hasta hay banderas de partidos internacionales que se identifican, se solidarizan y se suman a este Instrumento Político”, argumentó Villca.