“No pueden rifar la lucha de un pueblo entre dos o tres personas (refiriéndose a Calvo y Cuellar), es necesario que las personas que han decidido este cuarto intermedio que den la cara, mínimamente tienen que hacer una reunión para que nos expliquen porque se ha tomado esa decisión, porque solamente nos hemos enterado por la prensa, a título de que se han atribuido la representación de todo un pueblo”, indicó Vargas.

El vicerrector agregó que la decisión fue una sorpresa para el pueblo y que los representantes del Comité Interinstitucional deben dar la cara y convocar a un cabildo para explicar sus determinaciones.

“Estamos en una situación que no es correcta para el pueblo, dejen hacer un cabildo para explicar al pueblo, hay que ser valiente para explicar las cosas. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, pero si yo me siento presionado, si yo voy a afectar a una institución o a una lucha yo me voy. Es triste, porque están dejando a todo un pueblo, un pueblo que ha sufrido, que ha luchado y que todos ellos esperan que todas estas personas que nunca han estado en una rotonda, que vayan y les expliquen lo que han negociado”, agregó.