Videos muestran que la Policía usó fuerza desmedida contra jóvenes en Santa Cruz

Un grupo de policías descarga toda su fuerza contra una persona, el hecho fue filmado por vecinos de la calle donde sucedió el hecho.

Fuente: ANF

Videos que circulan en redes sociales muestran la violencia con la que actuó la Policía Boliviana contra ciudadanos cruceños, durante esta jornada. Los efectivos del orden arremetieron contra ellos haciendo uso de sus armas.

“Fui arrestado injustamente, cuando venía de mi trabajo con mi novia para mostrarle lo que ocurría (conflicto por el censo). Me mareé con el gas, sentí un golpe fuerte y me caí al piso. No sé quién me golpeó”, dijo a El Deber uno de los jóvenes detenidos.

Cuando la reportera de este medio le consultó si fue golpeado por la Policía, el muchacho asintió. “Sí, injustamente”, respondió.

Al menos unos seis jóvenes que estaban en inmediaciones de la Central Obrera Departamental (COD) fueron detenidos por la Fuerza Delta, unidad de élite y acción rápida para enfrentarse al crimen organizado.

Los subieron a la patrulla y se desconoce a qué dependencias policiales fueron trasladados.

Según El Deber, un periodista dijo que observó cómo los policías colocaban cachorros de dinamita y gases en la mochila de los muchachos. Afirmaron también que los efectivos grabaron a los jóvenes y pidieron a la prensa que les tomen fotografías.

Un segundo video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que un joven corre desesperadamente. Pero, luego, es interceptado por un motociclista de la UTOP, que le cierra el paso.

Llegan otros cinco efectivos de esta unidad, lo tiran al piso y empiezan a golpearlo con brutalidad con sus armas. Al mismo tiempo, vecinas del sector gritan a los efectivos y piden que se detengan, porque el muchacho ya había levantado sus manos, resignándose así a la detención.

La iglesia solicitó a ambas partes deponer actitudes violentas que solo dañan al país, y mantener el espíritu de la paz para que prime el diálogo.

Los cívicos cruceños cumplen hoy 21 días de paro indefinido. Su objetivo es que el gobierno acepte desarrollar el censo en 2023 y que realice la distribución presupuestaria y de escaños en 2024.

Este viernes la violencia se apoderó de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Grupos de personas con sus rostros cubiertos atacaron la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, asimismo, de la Central Obrera Departamental, luego se desplazaron a lanzar piedras a Entel. Otro grupo se apostó en vigilia en el INE, dijeron que no era una toma.