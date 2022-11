Vigésimo cuarto día de paro: para abrir el diálogo

Desconocer nuestra diversidad es ir contra la esencia de la nación. Creo que llego la hora de hacer un gran acuerdo nacional si queremos salir del pozo en el que estamos metidos y vislumbrar un futuro mejor para nuestros hijos.

El derecho de autodeterminación consiste en la capacidad de los pueblos para decidir su destino político. Ello incluye el ejercicio del derecho de decidir sobre el grado de integración en un Estado.

Hasta ahora no somos un país que le dé felicidad a sus habitantes, desde que acabaron con la República e impusieron una constitución a sangre y fuego el año 2008, creando el peor experimento político y social en Bolivia en sus casi 200 años de independencia, el «Estado Plurinacional», no han cesado en su intento de imponer una raza, en eso son fascistas, una idiosincrasia y una forma de pensar y de ser diferente a una región como Santa Cruz y el oriente boliviano, que es diferente a otras regiones del país.

Somos un país mestizo, sus líderes que quieren vender internacionalmente como indígenas son mestizos (Morales- Ayma, Choquehuanca- Céspedes)

Desconocer nuestra diversidad es ir contra la esencia de la nación. Creo que llego la hora de hacer un gran acuerdo nacional si queremos salir del pozo en el que estamos metidos y vislumbrar un futuro mejor para nuestros hijos.

No es queriendo doblegar al oriente que van a solucionar los problemas estructurales que aquejan al occidente del país.

Cambiemos para avanzar atacando la raíz de los problemas antes de cumplir 200 años de vida, honestamente los ciudadanos del oriente nos sentimos agredidos, ignorados y pisoteados por el gobierno del MAS que se ha empeñado en derrotarnos culturalmente, en lo político atacando cualquier iniciativa que nace del oriente incluso cuando esta nace de la ley, solo en los estados fallidos la sociedad le exige al estado cumplir la ley.

Desde que se inició este proceso han intentado dominarnos sin poder conseguirlo, y no lo lograran, la historia nos da la razón, todos los regímenes autoritarios que han querido dominar culturas distintas, terminan derrotados, la URSS quiso dominar y exterminar a otras nacionalidades y termino desintegrándose, China con Mongolia lleva una lucha de años sin poder dominarles, India con Cachemira y Pakistán termino en secesión, en cambio, otros países más racionales y desarrollados han sabido convivir con sus diferencias y se desarrollan normalmente respetando sus identidades, como Belgas y Flamencos en Bélgica, España mantiene su unidad porque respeta la diversidad cultural de sus pueblos y hace acuerdos de convivencias con sus regiones y culturas.

Los pueblos avanzados encuentran formas de convivencia civilizada para progresar. ¿Por qué no podemos encontrarlo nosotros?

¿Qué hace una sociedad cuando el gobierno declara a una región su enemiga? Se defiende y se defenderá de manera permanente, si por una fecha de una obligación que tiene el Estado, hacer un censo, estamos 24 días en huelga, me imagino cuando exijamos los resultados del censo, la repartición de los recursos, la asignación de los parlamentarios y un nuevo padrón electoral, no podemos seguir viviendo en permanente conflicto con un Estado que nos ignora y nos quiere someter.

Por eso lo más racional y sensato es hacer un gran acuerdo nacional donde nos respeten como somos, donde respeten nuestros símbolos, nuestra bandera Rojo Amarillo y verde, nuestra verde blanco y verde y nuestra bandera del patujú, ustedes izen la Whypala y hónrenla como crean, pero no, no las impongan a nosotros, hagan sus ritos ancestrales adorando a la Pachamama y nosotros seguiremos cultivando la tierra y produciendo para garantizar la seguridad alimentaria de todos, ustedes exporten minerales y déjennos a nosotros libremente exportar nuestros productos, nosotros seguiremos recibiendo migrantes de todos los departamentos y les trataremos de dar mejores condiciones de las que tuvieron en las regiones que abandonaron, muchos hombres y mujeres vinieron a esta tierra hace muchos años, llegaron con una mano atrás y otra adelante y hoy son personas que han asimilado nuestros valores, han aprendido a amar y cultivar la tierra y sus hijos han logrado un desarrollo profesional exitoso y aman y defienden Santa Cruz, eso es lo que todos los ciudadanos del mundo buscan, progresar y mejorar su calidad de vida porque el hombre es un animal económico.

Nada sustituye la iniciativa privada, la creación de riqueza la hacen los hombres emprendedores los que arriesgan todo por salir adelante, no somos una sociedad que quiera vivir del estado, que pida lo que no nos corresponde, que llore ante las adversidades, cuando nos faltó luz, agua y comunicaciones, la hicimos nosotros sin bloquear ningún camino «hasta las últimas consecuencias» ni esperar que el estado no las haga, cuando conseguimos las regalías, las sembramos en las provincias para generar producción y mejorar nuestra calidad de vida, por eso es que somos la atracción de gente de todo el mundo que vienen a encontrar mejor futuro para ellos y sus descendientes. ¿Cree el MAS que podrá destruir eso? Imposible porque es parte de nuestro orgullo, de nuestra tradición, de nuestra historia, y eso es imposible de destruir, nosotros no queremos destruir su cultura, sus creencias, cuando hablamos de cruceñizar Bolivia nos referimos a contagiar ese espíritu emprendedor y arriesgado que nos tiene que nacer, y que creo que en El Alto está emergiendo, es quizá la ciudad más emprendedora del occidente, ojalá toda Bolivia se contagie de ese espíritu, nosotros apoyamos que todos surjan, nos alegra que a los otros departamentos les vaya bien, que a la gente le vaya bien, que progresen, que salgan de la pobreza, celebramos el éxito individual y colectivo porque eso genera estabilidad social y ayuda al país a salir de su estancamiento.

Si queremos avanzar, progresar, trabajar en paz y respetar la idiosincrasia de cada una de las regiones, debemos ir a construir un sistema FEDERAL PARLAMENTARIO, que es un sistema político más flexible para gobernar sociedades afectadas por conflictos étnicos, culturales, religiosos, lingüísticos o ideológicos, precisamente porque el Parlamento permite la discusión, la confrontación pacifica, la negociación, el compromiso y la repartición del poder entre las regiones y los sectores políticos representativos del pueblo a través del voto universal igualitario.

Lo único que debería manejar el poder central de manera unitaria es la política exterior, el régimen de las FFAA, y la política monetaria, todas las demás atribuciones deben traspasarse a las regiones, educación, salud, regalías mineras, petroleras, tierras y territorios indígenas, policía, políticas medioambientales, recursos naturales.

Solo liberando la potencialidad de las regiones, que ha sido la base de la República, podremos salir adelante, tenemos demasiados años de frustración, de experimentos políticos que no nos han llevado a nada y el país sigue ocupando los últimos lugares del mundo en casi todo.

Construyamos un país desde las regiones en el que todos nos sintamos orgullosos, esto significa revisar la relación con el estado cuya obligación es brindar paz, tranquilidad, seguridad a todos sus habitantes, y eso en el oriente no lo sentimos, nos sentimos agredidos.

Esta propuesta la hago para abrir el diálogo, para que entre todos los bolivianos repensemos el país, que se respeten las regiones y sus particularidades, lo contrario significara más frustración para un pueblo que tiene todo para salir adelante, ser respetados internacionalmente y sus habitantes nos sintamos orgullosos de haber nacido en ese suelo, pero no será con el MAS y su inútil afán de querer doblegar a una región e imponer una uniformidad cultural y su afán político totalitario.

SALVEMOS BOLIVIA DESDE LAS REGIONES

HASTA LA VICTORIA FINAL… ¡VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!!!!!

Guido Añez Moscoso