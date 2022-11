Vigésimo primer día de paro

Guido Añez Moscoso

Es hora de revisar la estrategia para salir victoriosos.

El gobierno está jugando a fondo sus cartas para derrotarnos, ayer todos los medios de comunicación estatales, para estatales la prensa allegada al MAS, hablaba de violencia del paro en Santa Cruz, de abusos cometidos por los cruceños, de los muertos etc. etc. salieron inclusive a decir que a los lideres del movimiento se les abriría causa penal, hoy los masistas alentados por esa estrategia salieron a provocar la reacción de la ciudadanía, colocaron llantas ardiendo en la puerta de la CAINCO, se fueron por las rotondas a provocar a los bloqueadores, eran todos lumpen, armados de palos cuchillos, cohetes trasladados en ambulancias, policías en el triste papel de protegerlos, en vez de evitar enfrentamientos.

Hubieron de parte de la ciudadanía actos heroicos, sobre todo de mujeres que pararon a las pandillas y a la policía, me estremeció el video de la mujer de pollera que sola con un palo les dijo a los policías que era cruceña porque hacía 52 años que vivía aquí y los trató de cobardes.

La violencia estatal funciona como una técnica de gobierno y control social de determinados sectores de la población, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos y muertes.

La violencia estatal no se limita sólo a las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, sino que comprende también a las instituciones estatales ligadas al sistema penal y la justicia.

Muy sospechosa la actuación de la Policía en la quema de la Federación de Campesinos, tengo la plena seguridad que fue una quema hecha por los propios masistas para culpar a la ciudadanía e implementar su estado de terror.

Es momento de ser inteligentes, firmes, serenos y no dejarnos llevar por las emociones, en los conflictos muchas veces se deben cambiar de estrategia para no desgastarnos y desgastar al enemigo, para afinar la puntería y lograr avances en nuestros objetivos, el cabildo es un gran escenario.

Nuestra dirigencia tiene que analizar cuánto hemos avanzado con el paro general indefinido. Si lo seguimos ¿lograremos avanzar más? ¿El desgaste de ellos será mayor al de nosotros? Necesitamos analizar si lograremos estabilizar el conflicto y mantener el nivel de la ciudadanía motivada y con espíritu victorioso.

El gobierno sigue jugando sus cartas y no ha logrado consolidar su relato, empezaron con negociaciones dilatorias para cansar a Sant Cruz y no lo lograron dieron por terminado el conflicto, y no termino, están utilizando la violencia para achacarnos a nosotros y se los descubre, cometen delitos de terrorismo de estado y nos culpan a nosotros, es una vieja táctica stalinista, cometer un delito y culpar a la víctima.

Necesitamos analizar fríamente los pasos a seguir para salir victoriosos, creo que hasta el momento hemos avanzado mucho, no tenemos asegurada la victoria, pero cada vez estamos más cerca.

La gente se ha sacrificado bastante, es la hora del sacrificio de los dirigentes para que el pueblo siga creyendo en la victoria.

¡¡¡¡¡¡¡ HASTA LA VICTORIA FINAL………VIVA BOLIVIA LIBRE !!!!!!!