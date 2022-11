Vigésimo quinto día de paro

EL MAS AGREDE A LA BOLIVIA DEL SIGLO 21

Guido Añez Moscoso

A Santa Cruz le costo insertarse en Bolivia, a lo largo de nuestra historia, la lejanía física con el poder, la falta de interés de un pais de esencia minero extractivista, castigo al oriente boliviano con el olvido, a pesar de nuestros multiples intentos de pedir integracion, las luchas federales del siglo 19, los pedidos de Ferrocarril para llevar nuestros productos al Altiplano, el memorandum de 1904 fueron resumidamente luchas de nuestros antepasados por hacerse reconocer como bolivianos de primera.

No fue sino hasta mediados del siglo 20 cuando la Bolivia altiplanica necesito sustituir importaciones de alimentos, que vieron el potencial del oriente boliviano para lograr la independencia alimenticia, factor fundamental para asegurar el desarrollo de un país.

Nos desarrollamos en base a nuestros propios esfuerzos, con total ausencia del estado central, con una población que superaba cualquier adversidad para salir adelante.

Esto que escribo arriba, no me canso de repetirlo, porque me molesta demasiado esa agresividad ignorante con que atacan a Santa Cruz, esas estupideces publicitadas en los medios para estatales hablando pa los migrantes que han venido a ser parte del desarrollo cruceño de todas partes del mundo y de todos los departamentos.

Y no me cansare de repetirlo porque la historia oficial de Bolivia ignora por completo la rica historia del oriente boliviano

La inmigración en todo el mundo es considerada como uno de los factores mas importantes para el desarrollo

Aunque no los tomamos con humor como casi todo, el resentimiento de quienes declaran contra mi pueblo genera odio y desinformación, caldo de cultivo de una minoría que envidia nuestro desarrollo.

Bolivia esta en Santa Cruz, aquí hay habitantes de todos los departamentos, de todas las provincias del país, no existe ningún boliviano que no tenga un familiar cercano que viva en Santa Cruz.

Y porque se vienen? Porque emigran? Porque en Santa Cruz encuentran el lugar ideal para progresar, para vivir mejor, para desarrollar sus potencialidades en libertad, porque el nivel educativo de los colegios fiscales y particulares es mas elevado que en el resto del país.

Con censo o sin censo, la gente se va a seguir viniendo a Santa Cruz, las proyecciones estadísticas que he leído es que hasta el año 2032 tendremos el 50% de la poblacion boliviana vivendo en nuestra tierra.

Si esto es así la Bolivia del siglo 21 esta en Santa Cruz, esa Bolivia que quiere vivir en libertad, en democracia, con una justicia transparente e igual para todos.

Porque no reaccionan los otros departamentos si saben que CENSO ES DEMOCRACIA, porque su gente todavía no ha perdido el miedo como lo perdimos nosotros, porque le ganamos la calle al gobierno, porque resistimos con alegría e inteligencia y tambien con la emotividad que nos da ese corazón tan grande que tenemos los cruceños.

Si Bolivia esta en Santa Cruz, el MAS ha declarado enemigo a todos lo bolivianos que han nacido, han venido de otras partes y viven y progresan en Santa Cruz, y mantiene de rehenes a muchos dirigentes, alcaldes, gobernadores y a las poblaciones de otros departamentos sometiéndolos a un sistema de chantajes, compras, amedrentamientos y promesas que el día de mañana cuando no los necesiten igual los crucificaran.

Tengo la esperanza que de todos los rincones del país y desde la calle les podamos decir al gobierno del MAS que Bolivia no es un país para autoritarios, que no queremos un narcoestado, que queremos un futuro mejor para nuestros hijos, en libertad, en democracia y con justicia.

Cuando un sistema político se encuentra enfermo y el gobierno comete contra su pueblo el delito de Terrorismo de Estado como el nuestro, los conflictos se resuelven pacíficamente en la calle.

HASTA LA VICTORIA FINAL…..VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!!!!!