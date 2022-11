WhatsApp prueba el ‘modo compañero’: ¿de qué se trata la nueva función?

Fuente: https://actualidad.rt.com

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha comenzado las pruebas para implementar la nueva función ‘modo compañero’, que permitirá utilizar una misma cuenta en varios teléfonos móviles a la vez.

Según recogió el domingo el portal especializado WABetaInfo, el periodo de prueba de dicha herramienta está disponible para sistemas Android, que tienen la versión beta 2.22.24.18 instalada, mediante una opción que aparece para algunos usuarios cuando tratan de vincular su cuenta de WhatsApp.

It’s happening: WhatsApp is releasing companion mode on Android beta! 😍

Thanks to the new companion mode, some beta testers can finally link their existing WhatsApp account to an additional mobile phone! 🥳https://t.co/10HJHLRDWC pic.twitter.com/Z1oPgd3u3t

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 13, 2022