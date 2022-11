William Herrera: «El Gobierno venía preparando el terreno” para el conflicto por el censo

El constitucionalista señaló al gobierno de Arce como los únicos responsables de la violencia generada hoy en Santa Cruz.

William Herrera, abogado constitucionalista, en entrevista con Asuntos Centrales, se refirió al conflicto por el censo y aseguró que el gobierno tiene bronca contra Santa Cruz por eso no tiene interés en dar una solución.

“Hay una bronca contra el pueblo cruceño, (el gobierno) no se quita de la cabeza lo que sucedió en 2019, precisamente en estas fechas cuando finalmente renuncia y huye Evo Morales, creo que el MAS no se lo ha podido sacar de la cabeza, tiene una fijación, no conocen la idiosincrasia cruceña, ya tenemos una escuela en esto después del 2019 donde hay una resistencia pacífica”, dijo Herrera.

El abogado recordó los hechos violentos sucedidos como el caso terrorismo “cómo lo inventaron, como lo armaron, como mataron, el tema Chaparina, el tema la Calancha, Leopoldo Fernández, Porvenir, hay antecedentes, no estamos hablando de cosas nuevas, el gobierno venía preparando el terreno, han estado anunciando, trayendo policías, movilizaciones, con la finalidad de amedrentar, de someter al pueblo cruceño”.

Sin embargo, afirmó que, pese al sometimiento y provocaciones del gobierno mediante sus grupos de choque, el pueblo cruceño no se deja amedrentar, por el contrario, continúa en las calles con más firmeza.

“En imágenes mostraban hoy día a señoras cruceñas que se paraban al frente de los policías, sin armas y finalmente han frenado a la policía. El gobierno con todo su aparataje y poder, contratan a los palomillos de la calle por 2 pesos, ellos son los que han provocado el incendio de hoy, me animo a sostener que es un auto atentado, lo ha hecho el gobierno para generar violencia, creyendo que con la intimidación nos va hacer recular, al contrario, esto genera mucha más determinación, convicción para seguir en las calles, para conseguir el censo 2023, no solo Santa Cruz, es una causa nacional”, expresó Herrera.

Y señaló al gobierno de Arce como los únicos responsables de la violencia generada “el estado es garante de los ciudadanos, lo que pueda suceder es responsabilidad del estado. El gobierno representa al estado, hay una institucionalidad constituida por el gobierno y el gobierno es responsable de todo esto, el origen del censo es la fecha y al presidente no le ha dado la gana de resolver este tema”, subrayó.

Finalmente recodó al estado, a la policía y a la Defensoría del Pueblo que deberían proteger a la población en general y evitar que se generen hechos de violencia en lugar de reprimirla.

“Extraño la participación del defensor del pueblo, debería estar mediando para evitar la violencia, pero como no es defensor del pueblo, es defensor del MAS, las instituciones están alineadas con el poder como el caso de los policías, recordar que el estado está para proteger al ciudadano, pero ahora como estamos, el estado se vuelca contra el ciudadano”, aseveró y también sugirió que los expresidentes del país colaboren en la pacificación.