Abascal se reúne con la hija de Áñez y le traslada todo el apoyo de VOX: «Daremos todas la batallas necesarias para su libertad»

Carolina Ribera, hija de la exmandataria Jeanine Áñez, se encuentra en Madrid, España, donde se reúne con políticos y eurodiputados para exponer la situación de su madre y otros perseguidos políticos.

Fuente: gaceta.es

Carolina Ribera Añez, hija de Jeanine Añez, expresidenta constitucional de Bolivia y presa política, se encuentra de visita en Madrid -invitada por Foro Madrid y la Fundación Disenso- para exigir la liberación inmediata de su madre, que lleva más de 600 días encarcelada por asumir el mandato constitucional tras el intento de golpe de Estado de Evo Morales en 2019.

Hoy me he reunido con @caroriberanez , hija de la ex presidenta de Bolivia y presa política @JeanineAnez , para transmitirle todo nuestro cariño y apoyo frente al régimen carcelero de Arce, títere del golpista Evo Morales. Daremos todas la batallas necesarias para su Libertad. pic.twitter.com/17ODlxtWZR

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) December 12, 2022