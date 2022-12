Andrea Forfori dice que ya no tiene su celular y que cambió de número, según concejal Vidaurre

Fuente: Unitel

Tras culminar la declaración de Andrea Forfori, exdirectora del Jardín Botánico acusada por presunto desvío de fondos, el concejal de Comunidad Autonómica (CA), Marcelo Vidaurre, cuestiona que no haya sido detenida, pues señala que no colabora con la investigación al declarar que cambió de número y que no tiene el teléfono que usaba cuando estaba en el municipio.

“Ella misma reconoce que su celular no lo tiene, que cambió de número. No le piden el secuestro de su teléfono como correspondía”, manifestó Vidaurre.

Otra observación que realiza el concejal es que el miércoles informó que Forfori fue desvinculada del municipio y presentó en la Fiscalía documentación sobre un nuevo trabajo.

Esta jornada Forfori acudió a la Fiscalía que la investiga sobre un presunto desvío de fondos del Jardín Botánico, denuncia presentada por concejales de la oposición que sostienen que se pagó a funcionarios municipales por días que no trabajaron y se les pedía que ese dinero sea transferido a cuentas de particulares mediante un código QR.

Vidaurre señaló que este viernes acudieron en calidad de testigos las personas involucradas en este hecho y pese a que ratificaron sus declaraciones, no fue detenida Forfori.

“Había elementos suficientes para que sea detenida”, manifestó Vidaurre.

Este concejal cree que existe un “padrinazgo de Jhonny” en este caso pues cuestiona que no se pueda esclarecer este hecho pese a ser un hecho de “evidente corrupción”.