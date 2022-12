Atlético Ciclón hace formal en ATF su reestructuración dirigencial

Para este lunes está convocado por parte de Atlético Ciclón, un acto que tendrá como fin ajustar su mesa directiva para llevar adelante las riendas de esa institución en la próxima gestión con Jhonny Torres a la cabeza.

Fuente: https://elpais.bo

Torres hace un par de semanas fue elegido por aclamación en la última asamblea general del elenco albiceleste, bajo los estatutos de este club se pudo dar que pueda terminar como presidente esa misma jornada.

El resto de los cargos, fueron reestructurados en base a invitaciones y el equipo que puedo armar este dirigente.

El acto se desarrollará en instalaciones del salón de la Asociación Tarijeña de Fútbol este lunes a partir de las 18:00 horas.

Atlético Ciclón se encuentra no solamente con una nueva mesa directiva, sino también con comisiones establecidas que trabajarán en diferentes campos, con hinchas y past presidentes. Comisión técnica, de marketing, económica, jurídica, médica, de inferiores y de fútbol femenino estarán en vigencia este próximo 2023.

En la última asamblea, los integrantes de este club manifestaron la intensión de emprender un proyecto deportivo, pero en paralelo uno institucional, este segundo que vaya más allá de los resultados que se puedan dar en la temporada de ATF y posiblemente Simón Bolívar si se aumentan cupos en un nuevo formato de ascenso en Bolivia.

“Asumimos la presidencia del club en un mal momento y nos iremos dejando al club en su mejor momento, en lo personal asumo esta responsabilidad no porque no tenga nada que hacer, tengo una alcaldía que me insume 15 horas al día, pero lo hago porque Ciclón es Tarija. Llegar al fútbol profesional boliviano, ese es el objetivo de Ciclón, en muchas oportunidades manifesté que más que alcalde considero que soy el gerente de la ciudad, y la gerencia de la ciudad no solamente está para los impuestos, también está para el deporte y Ciclón es la representación genuina de los tarijeños”, es un fragmento del discurso de Torres el día que asumió en Asamblea General. “

Estamos hoy a cargo del gobierno de la ciudad de Tarija, vamos a ayudar con contactos, sin ir a buscar montañas de dinero, les pido a todos ayúdennos para encontrar la salida y yo les prometo poner todo de mí para que nuestro club vuelva a ser el más grande como lo es hoy, es el equipo más grande en amor, en cariño de los tarijeños”, acotó también en esa ocasión.