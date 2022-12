Cargada de su bebé, madre de menores ahogados se metió al río en busca de sus hijos

Dos menores de 8 y 14 años murieron ahogados en el río Chocaya, su hermanito de 11 pudo salvarse. Son velados en su domicilio en Buena Vista – Quillacollo

Por Keiner Sejas

Fuente: Unitel

La mañana de este martes, dos hermanitos de 8 y 14 años perdieron la vida luego de ahogarse en un río donde acudieron a lavar su ropa. El hecho se suscitó en el río Chocaya, en la comunidad de Bella Vista, del municipio de Quillacollo de Cochabamba.

El pequeño Jhon de 8 años ingresó al agua a nadar, sin embargo, se presume que resbaló y terminó ahogándose, su hermana mayor, Aidé de 14, se percató del hecho e intentó ayudarlo, pero ambos terminaron sumergiéndose en este río.

La madre de los pequeños, relata que ella intentó detener a sus hijos para que no vayan al río y que la esperen, pero la adolescente insistió y terminó acudiendo al lugar cargada de su ropa y con sus hermanos más pequeños.

La señora Elizabeth bañó a su bebé, lo cambió y salió cargada de él en busca de sus otros hijos, pero al llegar solo vio salir del agua a su hijo René de 11 años.

“Cuando llegué mi hijito ya estaba saliendo (René), le he preguntando dónde está Aidé y Jhon, y me ha dicho: ‘al agua se han metido y no han salido’, y yo me entrado (al río), así cargada de mi hijo entré, y hasta la cintura me llegaba el agua del pozo, pero no los he encontrado”, contó entre lágrimas la mujer.

La madre desesperada pidió ayuda a las personas que se encontraban cerca, pero no pudieron hacer nada, hasta que llegó la Policía y los Bomberos, quienes fueron los encargados de rescatar los cuerpos ya sin vida.

Ambos menores ahora son velados en su domicilio, el cual se encuentra a tan solo unos metros del río donde ocurrió el lamentable hecho.