Comerciantes de provincias avivan el comercio y las ventas navideñas

Fernando Rojas Moreno

Fuente: El Deber

“Sería mentir decir que no hubo un perjuicio porque el último trimestre de cada año es, siempre, temporada de alto consumo y compras navideñas. El paro ya fue, ahora toca recuperar el tiempo perdido y volver al acostumbrado ritmo de ventas”, relató Cecilia Montero, en la juguetería Sarita, ubicada en el subsuelo del antiguo mercado Los Pozos, al insinuar que la recuperación económica y sectorial es cuestión de días.

La joven vendedora anotó que estos dos estratos de clientes han comenzado a dinamizar la recuperación de las ventas al por mayor del sector comercio. No obstante, enfatizó que dado el deterioro económico de las familias cruceñas en su oferta incluyen un surtido de artículos y adornos, además de arbolitos navideños, con precios que se ajustan al poder adquisitivo de las personas. “No podemos ser indiferentes con la economía popular y estamos ofreciendo mercadería a precio de costo. Tenemos que reducir los precios para competir y no quedarnos con mercadería de temporada”, exclamó Carvalho, al precisar que, dependiendo del tamaño del árbol y de las piezas que el cliente prefiera para adornarlo, se puede invertir no más de Bs 200.