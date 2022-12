Con contingente policial, desalojan asentamientos de la Hacienda Angostura en Cochabamba

Ante la cantidad de uniformados, los asentados no ofrecieron resistencia y comenzaron a salir del lugar.

En INRA se encargó del desalojo y de sacar los enseres del predio avasallado; sin embargo, no demolió las estructuras ilegales desalojadas

“De todos los enseres que hay, vamos a ver si hay enseres, ropas, lo que fuere, eso vamos a desalojar. No me voy a meter al tema de demoliciones porque no es mi competencia”, indicó el representante del INRA en Cochabamba, Armando Mita.

La demolición de las construcciones ilegales le corresponde al municipio y el trámite tendría que ser realizado por los dueños de los terrenos, indicaron desde el INRA.

Mita informó que son 57 hectáreas que fueron avasalladas por un grupo de personas bajo el pretexto de que no tienen propiedades.

Se estima que durante la intervención existían entre 80 a 120 personas asentadas.

Tras el operativo, los policías acordonaron el lugar y alrededor de 200 uniformados resguardan la zona para evitar que las personas ingresen nuevamente.