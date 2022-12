Construcción prevé crecer al 3%, seis veces menos que el año pasado

Los permisos para realizar obras durante esta gestión a escala nacional, hasta septiembre, fueron 4.038, un 1,94% menos con respecto a similar periodo de 2021. El sector pide privilegiar a las empresas nacionales.

Fuente: El Deber

Arze precisó que el monto programado de inversión pública 2023 en el Presupuesto General del Estado (PGE) es de $us 4.006 millones, monto que representa una disminución de $us 1.009 millones (20,11%) con relación al 2022 que fue $us 5.015 millones.