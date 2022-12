Copa Libertadores: Conoce los rivales de los equipos bolivianos en fase 1 y 2

Nacional Potosí ocupó el bolillero dos y empezará su travesía en condición de local. En caso de ganar la llave accederá a la segunda ronda y deberá medirse a Independiente Medellín de Colombia.

Always Ready, deberá visitar primero Chile y buscará el pase a la tercera ronda en el partido de vuelta que se llevará a acabo en La Paz.Por el momento no se sorteó la fase de grupos en la que Bolívar y The Strongest forman parte.