Covid: indisciplina y baja cobertura de vacuna causan explosión de casos en Bolivia

Indisciplina, baja cobertura de vacunación, aglomeraciones por las fiestas de fin año y la circulación de la subvariante “perro del infierno” son las principales causas del incremento de contagios de Covid-19 en los departamentos donde se registra la mayor cantidad de casos, señalaron los epidemiólogos.

Bolivia encara la sexta ola de la pandemia del coronavirus y, en las últimas semanas, se registró el ascenso exponencial de casos, por lo que se proyecta que el pico de la ola sea en dos semanas. Santa Cruz encabeza la lista de contagios del país.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, atribuyó el aumento de casos en Santa Cruz por su crecimiento poblacional. Sin embargo, lamentó que la gente está actuando como si no pasará nada y ya no se cuida, “ya no usa barbijo, además, se olvida del distanciamiento social y del lavado de manos”.

En esta época se celebran promociones y otros eventos masivos en diferentes salones. En las oficinas también se organizan cenas y la gente se saluda, incluso, con un beso en la mejilla. Los comercios están llenos y ser acercan las fiestas de fin de año.

La autoridad alertó que “la humedad facilita la sobrevivencia del virus” en departamentos como Santa Cruz y Beni, donde se reportó un incremento exponencial de casos de más del 1.000 % y la más baja cobertura de vacunación en menores de edad. El especialista en epidemiología Yercin Mamani se refirió a la baja cobertura de vacunación y de la circulación de las cepas de la ómicron que se caracterizan por ser más transmisibles.

Ambos especialistas instaron a la población a vacunarse y a completar sus esquemas para evitar contagios o para reducir la gravedad de los efectos del coronavirus, en casos de enfermar.

Muertes

Armijo informó que en la semana epidemiológica 50 se registraron nueve decesos en el ámbito nacional, de los cuales dos pacientes no tenía ni una vacuna anticovid, “precisamente en Santa Cruz”.

De los otros siete, solo dos tenían la cuarta dosis de refuerzo, uno tenía la primera, otro la segunda y otros dos la tercera.

Ambos profesionales mencionaron la importancia de mantener las medidas de prevención para evitar contagios a personas de riesgo, pues de los nueve fallecidos seis padecían enfermedades de base, como tuberculosis e insuficiencia hepática.

Mandatario

El presidente Luis Arce Catacora exhortó ayer a la población a completar el esquema de vacunación contra la Covid-19 ante el incremento de casos registrados en la sexta ola de la pandemia. “Exhortamos a la población aquí, desde Challapata, en Oruro, a que no bajemos la guardia, a completar la vacuna, reforcemos con la vacunación. Hemos traído vacunas gratuitas para todos los bolivianos”, instó.

Incremento de casos covid-19

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, el lunes se registraron 2.491 contagios de Covid-19 en todo el país. Santa Cruz es el departamento con el mayor número de casos, 1.716 pacientes.

Todos los departamentos registraron un incremento de casos de coronavirus.

Los especialistas recomendaron a la población continuar con las medidas de bioseguridad: ventilación en ambientes cerrados, evitar la aglomeración de personas, usar el barbijo en esos espacios y evitar los saludos con besos.

Además, mencionaron la necesidad de implementar restricciones en cuanto a aforo en actividades de participación masiva.