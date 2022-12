Denuncia que cuatro diputados del MAS son acusados de «anti-evistas»

La denuncia fue realizada por la diputada Olivia Guachalla. El diputado Gualberto Arispe sostuvo que no conoce del caso y que si hay alguna denuncia que muestren pruebas.

Olivia Guachalla Yupanqui, diputada del MAS.

Fuente: ANF

Cuatro diputados del departamento de Cochabamba por el Movimiento al Socialismo (MAS) son hostigados y acusados de «anti-evistas», denunció la diputada Olivia Guachalla Yupanqui; además, dijo que pidieron sus curules solamente por apoyar la «gestión democrática» de Luis Arce Catacora.

“En Cochabamba somos cuatro (parlamentarios) los que somos hostigados, somos arremetidos solo por apoyar a nuestro Gobierno democráticamente electo. Nos acusan de ser anti-evistas, (pero) jamás esta autoridad va ser anti-evista porque sabemos quién es nuestro hermano Evo Morales, es nuestro líder que le ha dado mucho al país”, declaró Guachalla a la ANF.

La parlamentaria apuntó del hostigamiento a los diputados “evistas” Gualberto Arispe y Héctor Arce, también del departamento de Cochabamba, quienes lo harían a nombre del expresidente Evo Morales. Argumentó que a manera de represalia están tomando acciones contra las organizaciones sociales a las que pertenecen los parlamentarios.

“Sabemos que están tomando acciones de represalia con nuestras organizaciones, están buscando desestabilizar, incluso (hasta) pedir nuestros curules; pero bueno, están en su derecho, estamos en un país democrático, pero siempre les vamos a pedir que cualquier situación lo hagan de manera responsable”, añadió.

“Nosotros no hemos salido a la prensa ni lo vamos a hacer, no vamos a hablar mal de nuestros colegas, esperemos que depongan sus conductas. (…). Yi sé que el hermano Evo no está acompañando ese sentimiento”, añadió.

El diputado del ala radical del MAS Gualberto Arispe dijo que no conoce del tema y desconoce de qué forma se estaría hostigando a los colegas cochabambinos del partido azul. Pidió presentar pruebas de las acusaciones contra él y Héctor Arce.

“Desconozco el tema. (…) La mujer se debe respetar por su condición, además aquí las cosas con pruebas pues”, señaló.

La diputada cochabambina del MAS Magaly Gómez sostuvo que se nutrirá de información para conocer más sobre la denuncia de hostigamiento que aparentemente sufre su colega Guachalla.

“La diputada Olivia Guachalla realmente ha sido parte de una situación compleja de hostigamiento permanente en la zona sur (de Cochabamba); sin embargo, le reitero, con muchas pinzas se va a investigar para luego derivar a la instancia que corresponde”, indicó.

La acusación de hostigamiento llega en medio de una pugna interna entre “evistas” y “renovadores”.