DGAC confirma normalidad de operaciones en aeropuertos cruceños

Desde este jueves, las actividades se reanudaron. Los vuelos afectados por la protesta de ciudadanos autoconvocados ante la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho están siendo reprogramados

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

Iván García, director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), confirmó que las operaciones aéreas en los aeropuertos cruceños de El Trompillo y Viru Viru se reanudaron este jueves 29. Destacó que se mantienen los estándares de seguridad de la aviación civil y de seguridad operacional, de acuerdo con las normas vigentes por lo cuál se reestablece la normalidad en ambas terminales.

Por otro lado, informó de que se están reprogramando los vuelos nacionales e internacionales suspendidos la tarde del miércoles. Desde este jueves todos los servicios aeroportuarios, que incluyen aduana, migración y Senasag, operan con regularidad.

“Las operaciones del aeropuerto internacional de Viru Viru responden a protocolos específicos de seguridad de la aviación civil internacional; estos están plenamente vigentes, lo cual es independiente de las condiciones externas al aeródromo. En tanto los pasajeros puedan llegar a la estación de Viru Viru, se van a poder atender las necesidades de transporte por vía aérea “, manifestó García en relación con el paro cívico anunciado para este viernes 30.

De acuerdo con información gubernamental, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) perdieron alrededor de Bs 1,2 millones por la toma y la suspensión de vuelos en los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo el pasado miércoles. personas autoconvocadas interrumpieron las operaciones en ambos aeropuertos como acción de protesta por la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

Vías terrestres

De acuerdo con ABI, las salidas de buses desde las terminales de La Paz y El Alto hacia Santa Cruz fueron suspendidas -hasta nuevo aviso- a causa de los bloqueos en carreteras; sin embargo, los viajes a los demás departamentos del país son normales.

“La Unidad Operativa de Tránsito (UOT) ha identificado que no es seguro, no hay garantías para los buses; por tanto, no existen salidas hacia este departamento desde ayer a las ocho de la noche”, sostuvo el director de la Terminal de Buses de La Paz, Américo Gemio.