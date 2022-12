Diputado del MAS José Huanca pide a Evo Morales “respeto” a la gestión de Luis Arce

“Vamos a exigir de forma abierta y general, respeto a nuestro Gobierno democrático y legalmente establecido. Respeto a esa decisión de más del 55% que se ha conseguido en las urnas”, manifestó el diputado del MAS, José Huanca.

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) José Huanca, pidió este viernes desde el departamento de Tarija, respeto al Gobierno ‘legalmente establecido’, del presidente Luis Arce, tras ser consultado sobre su opinión respecto a lo manifestado por el expresidente Evo Morales, quien calificó de ‘error histórico’ la promulgación de la ley del censo.

“Pero en ese marco del respeto también vamos a exigir de forma abierta y general, respeto a nuestro Gobierno democrático y legalmente establecido. Reitero respeto a esa decisión de más del 55% que se ha conseguido en las urnas”, manifestó Huanca.

El diputado del MAS, afirmó que, así como exige respeto para el Gobierno de Arce, también respeta al líder histórico del partido Evo Morales, sin embargo, aclaró que no comparte algunas posturas o criterio del exmandatario.

“Nosotros y que quede claramente establecido, nosotros vamos a respetar a nuestro líder histórico, todo el legado, toda la trayectoria, todo lo que significa respetamos, (como también) su postura, su criterio, aunque no la compartimos”, aseveró Huanca.

Este viernes el presidente de Estado Luis Arce Catacora, promulgó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, resaltando que a nivel jurídico no era necesaria una norma, pero sí para que el paro cívico cruceño se levante y todo vuelva a la normalidad.

“Qué me dijo el bloque oriente, si la ley no vulnera competencias de usted presidente, estableciendo otra fecha del censo distinta a la que se determinó mediante decreto supremo y si no establece otra cosa de lo que está en la CPE respecto al órgano electoral y la distribución de escaños, nosotros pedimos que se apruebe la ley porque queremos que se levante el paro, queremos volver a la normalidad en Santa Cruz”, manifestó Arce, en un mensaje donde se anunció la promulgación de la ley.

Al respecto el expresidente Evo Morales y líder del partido en función de Gobierno (MAS), dijo que el presidente Luis Arce, cometió un “error histórico” al promulgar la ley sobre el censo, ya que señaló que es la primera vez que un presidente firma una ley que haría innecesario un decreto.

“La promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente @LuchoXBolivia será un error histórico al ser la 1ra vez que un mandatario firma una ley que hace innecesario su propio decreto. ¿Esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista?”, manifestó Morales, en un post publicado en sus redes sociales.