El empoderamiento económico cambia la vida de 2.243 adolescentes y jóvenes

Mujeres y varones,de entre 15 y más de 24 años, de comunidades rurales y periurbanas de La Paz, Santa Cruz y Tarija fueron empoderados económicamente gracias al apoyo de Plan International Bolivia, que los capacitóen distintas áreas.

Dos de las beneficiarias del proyecto Oportunidades. Foto: Plan Internacional

Fuente: ANF

La Paz.- Eva, con su refresco de quinua, y Francisca Elena, con sus horneados porongueños, lucieron sus productos en la clausura del proyecto Oportunidades para Alcanzar Sueños de Plan International Bolivia (PIB), que se realizó la anterior semana. Ellas son parte de 2.243 adolescentes y jóvenes, que se capacitaron y recibieron herramientas paramejorar la calidad de vida en el marco de esta iniciativa, que nació en 2019.

En el acto de clausura se mostraron algunos de los negocios de las y los jóvenes de Jesús de Machaca, Collana de La Paz; Camargo y Villa Charcas de Chuquisaca; Porongo y Distrito 6, sector periurbano, de Santa Cruz, donde se desarrolló el proyecto. Estosseis municipios rurales fueron elegidos por PIB debidoa sus altos índices de pobreza, violencia y migración.

Este proyecto promovió el empoderamiento económico e igualdad de adolescentes y jóvenes, en especial mujeres, con el fin de mejorar su condición de vida, tras brindarles habilidades técnicas y tecnológicas.

La capacitación tuvo el apoyo de otras instituciones, como Fundación Trabajo Empresa, Manos abiertas Semta, Cecimcaty otros actores, con quienes se logró cumplir el sueño de mejores condiciones de vida para las y los jóvenes.

Transformación

En el proyecto no sólo contempló el apoyo para los emprendimientos, sino que también se da a las jóvenes la oportunidad de estudiar una carrera técnica.Ese es el caso de Tarcila., de Santa Cruz, madre de dos niños, quien, sufría violencia física de su pareja. Conoció sobre el apoyo de PIB cuando fue a denunciar al padre de sus hijos.

“Estudié para ser Asistente de Guardería, pero antes de eso no sé qué hubiera sido de mi destino. Tenía tantos problemas con el padre de mis hijos, pero ahora tengo un trabajo como niñera”, mencionó contenta.

La Oficial de Empoderamiento Económico de PIB, Juana Benavides, informó que son 130 jóvenes, la mayoría mujeres, a quienes, luego de una formación técnica, se insertó laboralmente en diferentes fuentes de empleo con un salario digno acorde a las políticas de empleabilidad.

“Hemos cambiado las vidas de muchas mujeres y varones con la capacitación productiva en ganadería; con la producción de hortalizas y transformación de frutas en mermeladas; en textil; en gastronomía y generación de empleo en lugares identificados de alta vulnerabilidad por la pobreza, migración y la violencia”, detalló.

Continuidad

La directora País de Plan International Bolivia, Emma Donlan, resaltó el resultado del proyecto, por lo que motivó y comprometió a las autoridades a continuar con el trabajo iniciado, para que los jóvenes puedan seguir cosechando frutos.

“El proyecto rebasó su meta. Durante dos años los he acompañado en las ferias y cada vez que vuelvo a visitar mi casa creo que soy la persona más entusiasta de Bolivia al ver el resultado. Pero esto no puede terminar acá, no es el cierre del proyecto, ahora son las autoridades de cada municipio las que deben proseguir apoyando a las jóvenes en sus sueños”, expresó.

En ese sentido, el alcalde de Villa Charcas, Juan Martínez, comprometió trabajar con los jóvenes capacitados, por ejemplo, en sanidad animal. Las demás autoridades ediles invitadas a la clausura del proyecto también asumieron el mismo compromiso. Asimismo, reconocieronla labor de PIB y lo denominaron un socio estratégico para el desarrollo humano.

Ahora, en una nueva fase Plan International replicará el empoderamiento económico a adolescentes jóvenes en los municipios de San Javier, Ascensión de Guarayos, de Santa Cruz, El Puente y Padcaya, en Tarija; y, Huarina y Sica Sica, en La Paz.

/ANF/