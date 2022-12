El mensaje de Rodrigo De Paul, a horas de los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos

El mediocampista de la Selección Argentina, que está en duda para el partido de hoy por una molestia muscular, compartió un mensaje de tipo motivacional en sus redes sociales.

Rodrigo De Paul es el futbolista de la Selección Argentina que más protagonismo ganó en la previa del partido ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El mediocampista, uno de los pilares del ciclo de Lionel Scaloni, sufrió una molestia muscular durante uno de los entrenamientos de la semana y su lugar en el once inicial quedó en duda, pero, hasta el momento, no descartado.

Está mañana a un par de horas del partido, De Paul compartió en sus redes sociales un enigmático posteo, de las cuentas conocidas por expresar mensajes diarios, y parece calzarle perfecto a su situación actual con la Selección Argentina en medio del Mundial.

El mensaje de Rodrigo De Paul en sus redes sociales antes de Argentina-Países Bajos

«Todo lo que llegó, todo lo que se fue y todo lo que está por venir. Todo está conectado. Te está haciendo crecer. Te está preparando. Puede que aún no lo veas, puede que te cueste entenderlo. Pero todo es para ti. Acéptalo. Abrazálo. Vívelo. Disfrútalo», es el mensaje de la cuenta @culturapositiva.

Qué dijo la mamá de De Paul sobre la lesión de su hijo en la previa de Argentina-Países Bajos

Tras contar que los amigos del mediocampista surgido en Racing perdieron sus trabajos por viajar al país asiático, tocó el tema físico de su hijo: «Estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro». Además, agregó: «Yo lo vi contento y perfecto físicamente».

En la misma sintonía, detalló: «No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome ‘¿qué pasa?’ y yo también me lo preguntaba. No sé por qué esa alerta. Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien».