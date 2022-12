El país supera ingresos por exportaciones hidrocarburíferas en $us 3.000 millones solo con la venta de gas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró superar los $us 3.000 millones de ingresos generados por exportaciones solo con la venta de gas natural a los mercados de Argentina y Brasil, informó este martes el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz.

Fuente: erbol.com.bo

“Estas cifras evidencian la efectividad de las políticas aplicadas por el Gobierno nacional, a partir de recuperación de democracia (noviembre de 2020), para reactivar el sector hidrocarburífero y mejorar los precios de venta al mercado externo”, manifestó la autoridad, según un boletín de prensa.

El último reporte de la estatal petrolera señala que la exportación de gas a los mercados más grandes de la región —Brasil y Argentina— generó $us 3.027 millones entre enero y noviembre de este año.

Esto significa que, solo con la venta de gas, Bolivia ya generó mayores ingresos que los percibidos por la exportación de todos los hidrocarburos en 2016 ($us 1.951 millones), 2017 ($us2.470,7 millones), 2018 ($us 2.938,7 millones), 2019 ($us 2.599,7 millones), 2020 ($us 1.877 millones) y 2021 ($us 2.287,6 millones).

La autoridad explicó que los recursos obtenidos por las ventas externas del energético aportan al Tesoro General del Estado (TGE), a YPFB y contribuyen a la renta petrolera en beneficio de las universidades públicas, gobernaciones y municipios para ejecutar obras de servicios, salud, educación, vivienda, empleo y diversificación productiva.