Evo quiere que su equipo sea Cocaflor; y pide a un jugador que pijchea cuidarse del antidoping

El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) y presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, dijo que a futuro quiere un equipo de fútbol, pero que sea Cocaflor; además, pidió a un jugador que pijchea coca se cuide del control doping.

“Algunos protestan, pero también valoran. Ahora está en etapa de transición, esperando una asamblea oficial de Palmaflor del Trópico. Yo me he soñado, ya de acá a poco tiempo, ojalá haya Cocaflor y no Palmaflor. Vamos a debatir eso”, dijo Morales en el primer encuentro que sostuvieron los jugadores de Palmaflor en la sede de Lauca Ñ en el municipio de Shinahota del Trópico de Cochabamba.

El 15 de enero, Morales anunció que llegó a un acuerdo con los mineros cooperativistas que eran dueños del club Palmaflor. Ayer jueves, el presidente de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba presentó al equipo de fútbol Palmaflor del Trópico 2023. Durante la presentación contó que fue criticado por adquirir un club, pero que otros ven con buenos ojos.

“Hace cuatro o cinco noches convoqué al director técnico, pregunté cuántos de la región se están incorporando. Hasta ese momento uno. ¿Saben qué me informó el director técnico? Me dice un joven de 22 o 23 años llegó con su coca y jugó muy bien. Ya subió al equipo, viene a probarse, creo que vive en Shinahota, es de Todos Santos. ‘Me dicen, cocalero, cocalero’. Primero le he dicho que tiene que botar su pijcho, cuidado con controles doping. Ya está dejando su pijcho de coca. Imagínense, histórico”, relató Morales.

También aseveró que en esta coyuntura actual no hay “socios ni dueños”, y que, si se trata de dueños, es “toda la población”, en referencia a que los propietarios del club son del sector social al que representa. Durante la presentación incluso anunció que se jugará un amistoso con un plantel argentino.

Asimismo, dijo que hicieron un aporte e incluso se prestaron dinero para garantizar la sub 17 de River, de Boca, de Chile, de Perú, de Brasil. “Si bien en la primera fase no nos ha ido bien, pero en la segunda fase de los cocaleritos hemos sido campeones con sub 17 a nivel nacional. Es un paso importante”, agregó.